Mit dem "Pharmavirus" infiziert

HAMBURG/LINZ. Der Innviertler Werner Lanthaler ist Vorstandschef des deutschen Börsenkonzerns Evotec.

Lanthaler ist einer der wenigen österreichischen Spitzenmanager in Deutschland. Bild: Evotec

Die deutsche Evotec AG ist zurzeit eine der "heißesten" Biotech-Aktien Europas. Pharmakonzerne wie Celegene, Roche und Sanofi stellen sich um Kooperationen mit dem Hamburger Biotech-Unternehmen an, um Wirkstoffe gegen Krankheiten wie Krebs, Alzheimer und Diabetes zu entwickeln. Erst vor wenigen Tagen hat Bayer bekannt gegeben, vier Millionen Euro im Rahmen einer Forschungskooperation bei Endomitriose an Evotec zu bezahlen.

Geführt wird das im TecDax gelistete Unternehmen vom Innviertler Werner Lanthaler. Er gehört damit zu einer "seltenen Spezies": Er ist einer der wenigen Österreicher, die an der Spitze eines Börsenkonzerns in Deutschland stehen.

Aufgewachsen neben B&R

Aufgewachsen ist der 49-Jährige in Eggelsberg. 300 Meter von seinem Elternhaus entfernt liegt das heutige Areal von Bernecker & Rainer, die vor gut einem Jahr an die Schweizer ABB-Gruppe verkauft wurde. Eines der Grundstücke zur Expansion hätten vor Jahren seine Eltern an B&R verkauft, erzählt Lanthaler im OÖN-Gespräch.

Bereits zu Studienzeiten sticht Lanthaler aus der Menge heraus: Er ist Vorsitzender der Hochschülerschaft an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Mittels Schumpeter-Stipendium geht er für zwei Jahre in die USA. "Heute gehen 60 Prozent aller Studenten ins Ausland. Damals war das etwas Exotisches."

Die Jahre seien prägend gewesen, weil sie ihm einen größeren Horizont aufgezeigt hätten, sagt Lanthaler, der nach der Ausbildung bei der Unternehmensberatung McKinsey anheuert. Dort kommt er erstmals mit Konzernen wie Novartis in Kontakt und infiziert sich mit dem "Pharmavirus": "Die Pharmaindustrie fasziniert mich, weil sie mit der Erfindung neuer Medikamente Leben verändern kann." Nach einem Zwischenstopp bei der Industriellenvereinigung wird Lanthaler einer der Mitgründer von Intercell. Eines von hundert Forschungsprojekten wird in der Pharmaindustrie im Durchschnitt zu einem marktreifen Produkt. Intercell gelingt dies mit einem Impfstoff für Japanische Enzephalitis.

Bei Intercell ist Lanthaler Finanzvorstand, bei Evotec erhält er 2009 die Chance, der "Einser" zu werden. Der Evotec-Kernaktionär, die Unternehmerfamilie Oetker, holt den Innviertler, um den damaligen Krisenfall Evotec zu kurieren. Drei Mal war die vom deutschen Nobelpreisträger Norbert Eigen gegründete Forschungsschmiede davor gescheitert, eigene Produkte zu entwickeln. Lanthaler stellt das Geschäftsmodell auf den Kopf und startet Forschungsallianzen mit Pharmakonzernen. Geforscht wird an Stoffwechsel- und Entzündungskrankheiten wie an Neurowissenschaften und Onkologie. "Das sind riesige Krankheitsbilder. Einer allein kann das nicht lösen."

Philosophie von Evotec ist, die Ursachen, nicht die Symptome auszuschalten. "Wir wollen nicht das billigere, bessere Insulin entwickeln. Wir wollen, dass die Patienten überhaupt kein Insulin mehr benötigen", sagt Lanthaler. 2400 Wissenschafter hat er in seinem Team. Er führe sie mit viel Demut, Konsequenz und "einem radikalen Glauben an die Wissenschaft".

In der Freizeit zieht es den Wahl-Hamburger gerne in die Heimat – zwar nicht ins Innviertel, aber in die Wachau. Gemeinsam mit Freunden hat er die Weinberge des Stifts Göttweig gepachtet.

Zur Person

Werner Lanthaler (49) ist Chef der Hamburger Biotechfirma Evotec. Der verheiratete Vater von zwei Kindern stammt aus Eggelsberg im Innviertel.

Die Eltern hatten ein Wirtshaus in Hochburg-Ach. Nach dem Studium an der WU Wien ging Lanthaler als Schumpeter-Stipendiat für zwei Jahre in die USA. Nach dem Start in der Unternehmensberatung McKinsey und einem Zwischenstopp bei der Industriellenvereinigung war er Mitgründer von Intercell.

