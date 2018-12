Joka: Lieferstopp bei Leiner/kika

Ein kleiner Lieferant aus Schwanenstadt macht den Anfang: Gestern informierte der Sofahersteller Joka, dass das Familienunternehmen seine langjährige Zusammenarbeit mit der Möbelhauskette Leiner/kika mit 31. Jänner 2019 beende. Angeblich sind auch andere heimische Partner am Absprung.

Tatsächlich werden die Verträge mit den Lieferanten seit der Übernahme von Leiner/kika durch die Signa-Gruppe von René Benko auf neue Beine gestellt. Die Forderung, für 2018 einen pauschalen Rabatt von fünf Prozent gewähren zu sollen, wird in Lieferantenkreisen bestätigt. Johann Kapsamer (Bild), geschäftsführender Gesellschafter von Joka, will dazu nichts sagen, nur so viel: "Die Ereignisse und Signale der vergangenen Monate lassen eine erfolgreiche zukünftige Zusammenarbeit nicht mehr erwarten." Dabei ist Joka seit mehr als fünf Jahrzehnten Lieferant. "Mein Großvater und Herr Leiner waren Freunde."

Für Joka gehen nach eigenen Angaben weniger als zehn Prozent des Umsatzes verloren. Den will das gut verdienende Familienunternehmen mit 130 Mitarbeitern mit zwei neuen Schauräumen und verstärktem Export kompensieren. Auch an einem Franchisekonzept wird gearbeitet.

