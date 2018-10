Hitze und Dürre setzten Grünlandbetrieben zu

LINZ. Trockenheit und Hitze haben die heurige Ernte in Oberösterreich bestimmt und gemischte Gefühle bei heimischen Landwirten ausgelöst.

Besser als erwartet: Maisernte Bild: VOLKER WEIHBOLD

Während die Mais- und Sojaernte besser als erwartet ausfielen, litten Grünland- und Futterbaubetriebe unter der Trockenheit.

"Oberösterreich war das am stärksten vom Wetter betroffene Bundesland", sagte Franz Reisecker, Präsident der Landwirtschaftskammer Oberösterreich (LKOÖ), bei einer Pressekonferenz in Linz. Ob der Enns gab es heuer mehr als 30 Hitzetage. Damit einher ging ein Niederschlagsdefizit von 300 Litern pro Quadratmeter an manchen Orten.

Die Trockenheit habe viele Grünland- und Futterbaubetriebe vor Existenzprobleme gestellt, so Reisecker. Im Schnitt kam es zu Ertragsausfällen von bis zu 40 Prozent. Erschwerend hinzu komme die Ausbreitung des Engerlings (Larve des Maikäfers), der derzeit "enorme Fraßschäden" anrichtet. "Das wahre Ausmaß wird man erst im Frühjahr 2019 sehen", sagte Christian Krumphuber, Leiter der Abteilung Pflanzenproduktion.

Negativer Ausreißer Erdbeeren

Besser sehe es bei Mais und Soja aus. Die Maisernte betrug laut LKOÖ 470.000 Tonnen, sieben Prozent mehr als im Fünfjahresschnitt. Bei Soja waren es 48.000 Tonnen, um 26 Prozent mehr als im Fünfjahresschnitt – auch bedingt durch mehr Anbaufläche. Die Zuckerrübenmenge sank um zehn Prozent auf 425.000 Tonnen.

Zu den Gewinnern des warmen Wetters zählten auch die Obstbauern. Bei Kern-, Stein- und Beerenobst nahm die Erntemenge zu. Einziger negativer Ausreißer waren die Erdbeeren. (rom)

