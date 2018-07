Ein Träger der Hochkonjunktur

NEUSTIFT IM MÜHLKREIS. Die Palette als Gradmesser für die Wirtschaftslage: Hersteller wie der Mühlviertler Familienbetrieb Ecker kommen mit der Produktion der Paletten kaum nach.

Unternehmerpaar Peter und Brigitte Ecker Bild: sd

Wer wissen will, was Hochkonjunktur bedeutet, kann Berichte der Wirtschaftsforscher lesen und die Preisentwicklungen bei Rohstoffen verfolgen – oder er besucht den Palettenhersteller Peter Ecker in Neustift im Mühlkreis.

Direkt an der Ortseinfahrt der beschaulichen Mühlviertler Gemeinde breitet sich das Firmengelände des Familienunternehmens aus. Trotz sommerlicher Hitze ist an Betriebsurlaub nicht zu denken. Es wird gehämmert und geschraubt. Einzig das Sägewerk ist zur Revision abgestellt. Auf den Lagerflächen hinter dem Betriebsgebäude, wo sich normalerweise die Paletten stapeln, könnte man hingegen Fußball spielen. "Wir haben sonst auch kein riesiges Lager, weil wir viele Spezialanfertigungen machen. Aber so leer ist es sonst nie", sagt Firmenchef Peter Ecker. Denn aufgrund der starken Nachfrage kommt das Familienunternehmen mit der Produktion kaum nach.

Ein unverzichtbares Produkt

Auf den ersten Blick sind Paletten ein unspektakuläres Produkt. Für eine Vielzahl von Firmen sind sie aber unverzichtbar. Das beweist das Beispiel aus einem Leitbetrieb des Landes: Der Konzern hatte für den Nachmittag eine Frachtmaschine bestellt, aber übersehen, dass die Spezialpaletten für den Transport ausgegangen waren. "Wir haben um neun Uhr Vormittag einen Anruf bekommen und gleich mit der Fertigung begonnen", erzählt Ecker. Die Paletten waren zeitgerecht beim Kunden, der sich 40.000 Euro an Stornokosten ersparte.

Ecker hat sich auf die Just-in-time-Fertigung von Einweg-Paletten mit Sondermaßen von bis zu elf Metern spezialisiert. Die Standardware, genormte Euro-Paletten, handelt er nur durch. "Wir haben 85 Prozent Eigenfertigung." 3000 Paletten werden am Tag produziert. Dazu kommen große Kabeltrommeln, wo sich Ecker über eine Sonderkonjunktur freuen kann: "Wir profitieren vom Breitbandausbau, weil die Leerrohre auf Trommeln gewickelt werden."

Peter Ecker hat die Firma Ende der 1990er-Jahre von Vater Alfred mit neun Mitarbeitern übernommen. Heute haben er und Ehefrau Brigitte 27 Mitarbeiter und rund acht Millionen Euro Umsatz. Die beiden stehen vor ihrer bisher größten Investition: Das Werk wird um zwei Millionen Euro modernisiert. Es wird eine automatisierte Palettenstraße errichtet. "Ich will, dass meine Mitarbeiter anspruchsvollere Arbeiten machen können." Finanziert wird aus dem Cashflow.

Die Fertigung ins nahe Tschechien zu verlagern – wie viele Konkurrenten – hat Ecker nie überlegt. "Ich habe einen Lohnanteil von 13 Prozent. Das zahlt sich nicht aus", sagt der Unternehmer und singt ein Loblied auf seine Mitarbeiter. Viele arbeiten nebenberuflich als Landwirte. Ein einziger Mitarbeiter habe bisher gekündigt – weil er weggezogen sei.

Aus der Wirtschaftskrise gelernt

Auch aufgrund der Nähe zu den Kunden sei der Standort im Mühlviertel perfekt. "Wir haben oft nur wenige Stunden Zeit für die Lieferung." Mit einem eigenen kleinen Fuhrpark und dem eigenen Sägewerk verschaffe er sich die notwendige Flexibilität. Ein Viertel des benötigten Materials komme aus seinem Sägewerk. Im Vorjahr habe er um zwölf Prozent gesteigert, heuer liege er erneut um 13 Prozent über dem Vorjahr, sagt Ecker. Ihn erinnere die Situation an 2007. Aus der dann folgenden Wirtschaftskrise hat Ecker gelernt. "Damals haben wir jeden Auftrag hereingenommen. Heuer haben wir schon Aufträge über 10.000 Paletten abgelehnt."

