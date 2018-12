Diskonter Action expandiert in Oberösterreich

FREISTADT. Der Non-Food-Diskonter Action verstärkt seine Präsenz in Oberösterreich.

Das niederländische Unternehmen eröffnet morgen, Donnerstag, in Freistadt eine Filiale. Es ist die sechste in Oberösterreich, in Österreich sind es 36.

Action führe 6000 Produkte im Sortiment, wovon sich zwei Drittel ständig änderten, hieß es in in einer Aussendung. Erhältlich sind etwa Haushalts- und Multimediaprodukte, Spielzeuge oder Dekoration. Europaweit gibt es 1095 Filialen und 41.000 Mitarbeiter.

