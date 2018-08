Das Vier-Liter-Bierfass der Brau Union läuft aus

LINZ. Die kleinen Fässer für den Beertender sind im Handel bereits Mangelware – erst ab September gibt es etwas Neues.

Für Biergenießer in Österreich bricht nach 13 Jahren eine neue Zeit an. Bild: Weihbold

Ein Blick auf Amazon und eBay lässt auf den ersten Blick nichts Böses erahnen. Beertender sind dort ab 135 Euro aufwärts zu haben. Ein Klick, und die Bierzapfanlage wird nach Hause geliefert. Ein Klick, der viel kostet und in Österreich ab sofort nichts mehr bringt.

Bereits im Juli hat die Brau Union die letzten Vier-Liter-Fässer für die beliebte Heimzapfanlage abgefüllt. Das spürt der Handel und seit einigen Tagen auch immer mehr Konsumenten. Auf der Suche nach dem Vier-Liter-Fässchen in den Gängen der Supermärkte muss man bereits viel Glück haben, um noch ein Gösser, Puntigamer, Heineken oder Zipfer zu ergattern.

Vorläufig ausgezapft

Jene, die noch ein Fässchen zu Hause haben, sollten das Zapfen des Beertenders zelebrieren. Es wird für die kommenden heißen Sommerwochen vielleicht das letzte Mal gewesen sein. "Wir verkaufen derzeit noch die Restmengen", sagt Lukas Wiesmüller, Sprecher von Spar Österreich. Spar sei gestern von der Brau Union über die Umstellung informiert worden. Ähnliche Engpässe werden auch von Rewe gemeldet.

Erst im September beginnen die Linzer Brauer mit dem Abfüllen neuer Gebinde, sogenannter Torps: Zwei-Liter-Fässer, die einer Zwei-Liter-Pet-Flasche sehr ähnlich sehen, sagt Gabriela Maria Straka, Sprecherin der Brau Union. Sie finden in jedem Kühlschrank Platz, sagt sie.

Der große Nachteil: Die neuen Torps sind ein Einwegsystem und wie Pet-Flaschen zu entsorgen. Das geplante Nachfolgesystem des Beertenders heißt Sub (www.the-sub.com).

Eintausch-Angebot

Die Brau Union bietet Beertender-Besitzern ein Eintausch-Angebot an: Für alle bestehenden Kunden gibt es einen neuen Sub Compact und vier Fässer Bier um 15 Euro, abzuwickeln über die Kundenservice-Hotline (Tel. 0504020- 3331). Die alten Fässer können noch sechs Monate im Lebensmittelhandel abgegeben werden. Siehe auch E-Mail an .. auf »Seite 6

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema