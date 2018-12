Burgerista: Erster Franchise-Partner sperrt in Wien auf

TRAUN. Vor rund zwei Jahren hat das Trauner Unternehmen Burgerista angekündigt, ein Franchisesystem aufzubauen. Jetzt wurde der erste Franchise-Partner präsentiert.

Burgerista betreibt in Österreich und Deutschland jeweils neun Filialen. Bild: Volker Weihbold

In der Wiener Millennium-City wird im kommenden Frühjahr auf 160 Quadratmetern ein Flagship-Store im neuen Design aufsperren.

320.000 Burger verkauft Burgerista derzeit pro Monat an den 18 Standorten in Österreich und Deutschland. Der Umsatz liegt – nach eigenen Angaben – im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Das erste Franchise-Restaurant in der Wiener Millennium- City sei gleichzeitig der Start für die weitere Expansion als Franchisesystem, welche in Österreich in zehn Städten und in Deutschland in 20 Städten über 200.000 Einwohnern, in Innenstadtlagen und Shopping Centern geplant ist, sagt Burgerista-Geschäftsführer Michael Thilo Werner. Mit der Vision, Burger mit frischem Rindfleisch anzubieten, konnte sich das Unternehmen positionieren. In Oberösterreich verkauft Burgerista in der PlusCity, an der Linzer Landstraße, in Linz-Urfahr und in Leonding.

Wie alles begann

In Leonding hat der Burgerbrater 2012 mit dem Burgers begonnen - auf einer Fläche klein wie ein Würstelstand. Die Filiale gibt es noch immer, sie heißt auch nach wie vor Burgers. Die übrigen Filialen, die sich die Brüder Alexander und Jan Oliver Platzl (Pizzamann) aufgebaut haben, heißen aus markenrechtlichen Gründen seit 2014 Burgerista. Im selben Jahr stieg der deutsche Finanzinvestor Quadriga Capital als Partner ein, Anfang 2017 übernahm der Investor die Trauner Firma ganz. Michael Thilo Werner wurde als Geschäftsführer eingesetzt. (kran)

