Bundesforste drosseln ihre Holzernte: Privat ist billiger

PURKERSDORF/EBENSEE. Nur noch 25 Prozent eigener Holzeinschlag – Umbau in Ebensee.

Mehr private Dienstleister wollen die Bundesforste im Wald einsetzen. Bild: Weihbold

Die Bundesforste, die zu 100 Prozent der Republik gehören, vollziehen derzeit einen historischen Wandel. Sie entfernen sich weiter von der einstigen Kernaufgabe, der Holzwirtschaft. Künftig soll nur noch ein Viertel des Einschlags von eigenem Personal abgewickelt werden.

Dazu wird derzeit die Forsttechnik mit Zentrale in Ebensee umstrukturiert. Das Personal für die Holzernte wird auf die regionalen Forstbetriebe (in Oberösterreich Traun-Innviertel mit Sitz in Ebensee, Inneres Salzkammergut in Bad Goisern und Steyrtal in Molln) aufgeteilt. In den in Summe zwölf Forstbetrieben wird die Holzernte geplant, überwacht und zum Teil abgewickelt. Zu drei Vierteln soll der Einschlag künftig von fremden Dienstleistern abgewickelt werden. Die hohen Kosten bezeichnen die Vorstände Rudolf Freidhager und Georg Schöppl als Grund für die Umstrukturierung. "Die Holzwirtschaft wird aber ein strategischer Kernbereich bleiben", heißt es aus der Konzernzentrale in Purkersdorf im Wienerwald.

Keine Kündigungen

Rund 45 Personen seien von der Umstrukturierung direkt betroffen, in Oberösterreich nur 20, weil in Ebensee die Forsttechnik bleiben wird. "Jeder Mitarbeiter bekommt einen Arbeitsplatz in der Region angeboten", sagt Manager Schöppl. Es wird erwartet, dass etwa die Hälfte das Angebot annimmt. "Es wird kein einziger Mitarbeiter gekündigt", sagt Wolfgang Ecker von der OÖ. Landarbeiterkammer. Der Betriebsrat hat einen Sozialplan ausgehandelt. Vorsitzender bei den Arbeitern ist Josef Reisenbichler aus Bad Ischl.

Die Forsttechnik in Ebensee wird einerseits für Bau und Erhaltung der Forststraßen zuständig bleiben und andererseits die einzige Werkstätte im Unternehmen betreiben. Sie ist für den Rest des schweren Geräts für die Holzernte zuständig, z. B. Harvester und Seilkräne. Die Werkstätte in St. Johann in Tirol wird geschlossen. Künftig soll es in der Abteilung in Ebensee rund 70 Beschäftigte geben, zusätzlich das Personal des Forstbetriebs Traun-Innviertel.

Die Bundesforste haben in den vergangenen Jahren die Holzernte sukzessive an fremde Dienstleister ausgelagert und die Bereiche Immobilien, erneuerbare Energie (Biomasse, Photovoltaik, Wasser- und Windkraft) und Dienstleistungen ausgebaut. Letzteres ist Beratung/Bewirtschaftung für private Forstbesitzer sowie Naturraumplanung.

Bundesforste in Zahlen

Die Österreichischen Bundesforste haben 2017 mit 1045 Mitarbeitern eine Betriebsleistung von 235,6 Millionen Euro erzielt (plus 4,3 Prozent) und ein Ebit (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von 32,4 Millionen (plus 45 Prozent).

850.000 Hektar Fläche, davon 510.000 Wald. 1,515 Millionen Festmeter Holzeinschlag 2017, davon 46 Prozent Schadholz; zwölf Forstbetriebe, zwei Nationalparks, 4100 Gebäude, 1000 Jagdgebiete, 550 Fischereireviere

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema