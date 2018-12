AMS: Ein Viertel weniger Fördergeld innerhalb von zwei Jahren

Geld für Jugendliche zur Vorbereitung auf eine Lehrausbildung wird weniger.

Nach dem langen Hin und Her mit der Regierung steht das Arbeitsmarkt-Förderungsbudget für 2019 nun auch auf Länderebene. Für Oberösterreichs Arbeitsmarktservice (AMS) bedeutet das ein Minus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 146 Millionen Euro. Weil für 2020 von einer weiteren Reduktion von zehn Prozent auszugehen ist, verliert das AMS innerhalb von zwei Jahren fast ein Viertel seines Förderbudgets.

Die Arbeitslosenquote dürfte im Vergleich dazu von 2017 auf 2018 von 5,8 auf 5,0 Prozent zurückgehen. Für 2019 ist ein Rückgang auf 4,8 Prozent prognostiziert. Das sind 17 Prozent weniger.

Von den 157 Millionen Euro für 2019 sind elf Millionen fix für die auslaufende Aktion 20.000 geplant. Oberösterreich hatte mit Linz hier eine Pilotregion. Ältere Langzeitarbeitslose wurden mit hundert Prozent Subvention an öffentliche Arbeitgeber vermittelt. Die schwarz-blaue Bundesregierung hat das Projekt gestrichen.

Für AMS-Landesgeschäftsführer Gerhard Straßer zählen die verbleibenden 146 Millionen. Er sieht zwei Problembereiche, wo Geld fehlen wird: in der überbetrieblichen Lehrausbildung und für Deutschkurse.

Obwohl 1500 Lehrstellen in Oberösterreich aktuell unbesetzt blieben, werden 900 Jugendliche in überbetrieblichen Lehrwerkstätten betreut. "Wir unterstützen, dass die Regierung die Jugendlichen in die Betriebe bringen will. Aber nicht alle sind ohne Vorbereitung reif dafür", sagt Straßer.

Für Integration, also primär Deutschkurse, wurde das Budget auf null gestrichen. Die Hoffnung im AMS ist, dass das Land aus den Ressorts Integration, Soziales, Wirtschaft Geld für Deutschkurse aufstellt. Asylberechtigte sollen intensiv über Bezirks- und Landesgrenzen hinweg vermittelt werden. Das soll der Landwirtschaft und der Gastronomie zu mehr Hilfskräften verhelfen. Dort seien Sprachkenntnisse nicht so wichtig, heißt es.

Im Zuge der Budgetkürzungen wird das AMS bundesweit bis 2020 200 Planposten reduzieren. Oberösterreich dürfte mit 28 Stellen betroffen sein. Die Personalreduktion werde – bei 730 Mitarbeitern – mit natürlichen Abgängen zu bewältigen sein, sagt Straßer.

