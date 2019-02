Wie faltbare Smartphones den "echten" Markt für 5G aufbereiten sollen

BARCELONA. Bei der Mobilfunkmesse in Barcelona sind die ungelösten Probleme um 5G großes Thema.

Ein Musikroboter des chinesischen Anbieters ZTE spielt Klavier. Bild: APA/AFP/LLUIS GENE

Lange wurde auf den superschnellen Datenfunk 5G gewartet, jetzt ist er zum Greifen nah. Geradezu euphorisiert angesichts der Chancen, die die nächste Mobilfunkgeneration mit sich bringen soll, waren die Aussteller zu Beginn der Mobilfunkmesse Mobile World in Barcelona. Bei der Branchenschau in der katalanischen Hauptstadt werden bis Donnerstag mehr als 100.000 Fachbesucher erwartet.

Wobei die Experten von der präsentierten Produktvielfalt der Hersteller gar nicht angetan waren: Diese lenkten von dem eigentlichen Thema der Messe ab, sagt Roman Friedrich, Analyst bei der Boston Consulting Group. "Faltbare Smartphones adressieren keinen Massenmarkt." – Allerdings braucht die Branche Leuchtturm-Anwendungen und Flaggschiff-Geräte, an denen man die Attraktivität von 5G festmachen kann.

In diesem Jahr sind das eben die Smartphones, die man zu einem kleinen Tablet auffalten kann. Ein Argument dafür ist, dass auch große Dateninhalte wie Filme unterwegs schnell greifbar seien – deshalb gebe es Bedarf an immer größeren Bildschirmen.

Das eigentlich Neue seien erste Anwendungen auf dem 5G-Netz. "5G ist eine bedeutende Zukunftstechnologie", sagte Friedrich. Mit 5G gingen grundlegende strukturelle Veränderungen einher. "Wir werden erst jetzt die Digitalisierung der Gesellschaft vollständig erleben", sagt Friedrich. Im Fokus stehen daher Fragen, wie wir Maschinen und Roboter steuern und Industrieabläufe effizienter gestalten können.

Das Ende der Engpässe

5G verspricht viel. "Es ist eine Revolution – und sie passiert jetzt", sagt Analyst Mike Cansfield von der IT-Marktforschungsfirma IDC. Da wären zunächst einmal Internet-Geschwindigkeiten, mit denen sich ein Film binnen weniger Sekunden herunterladen lässt. Oder so kurze Reaktionszeiten, dass sich Industriemaschinen und sogar Autos aus der Ferne steuern ließen. Ein Ende der Kapazitätsengpässe für Netzbetreiber. Die Vernetzung aller möglichen Technik außerhalb von WLAN-Verbindungen. Und schließlich eine neue Ära für Anbieter von Apps und Diensten – weil jeder immer mit der Cloud verbunden ist.

So weltverändernd das klingt, so schwer könnte 5G in der Anfangszeit den Verbrauchern zu vermitteln sein. Denn die ersten 5G-Anwendungen, die sie erleben, sehen eigentlich so ziemlich wie Dienste aus der heutigen LTE-Welt aus – Videotelefonie zum Beispiel.

Was den Providern daher Sorgen bereitet, ist die geringe Zahlungsbereitschaft für das erwartete Leistungsplus. Die größte Gruppe der Befragten (39 Prozent) ist nämlich nicht bereit, für 5G überhaupt etwas mehr zu bezahlen.

25 Prozent der Smartphone-Nutzer wäre immerhin bereit, für 5G pro Monat weniger als zehn Euro zusätzlich zu zahlen, 31 Prozent zehn bis weniger als 20 Euro und nur zwei Prozent 20 Euro und mehr.

Bleiben noch die Probleme mit der Datensicherheit. Diese seien "seit Jahren bekannt". Die hitzige Diskussion um mögliche Sicherheitsrisiken durch Huawei wird nach Einschätzung Friedrichs "fast hysterisch geführt". Möglicherweise gebe es in der Debatte um Sicherheitslücken "einen wahren Kern", es herrsche aber ein deutliches "Erkenntnisdefizit".

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema