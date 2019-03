Wettbewerber gibt auf: Post stellt künftig DHL-Pakete zu

WIEN. Zusammen 75 Prozent Marktanteil – Aktie der Post AG legte zu.

In Wien war DHL mit eigenen Paketboten bisher auch so unterwegs. Künftig wird wieder die Post zustellen. Bild: APA/HANS KLAUS TECHT

Die Marktgerüchte um einen Ausstieg der deutschen Post-Tochter DHL aus dem österreichischen Paketmarkt haben sich gestern, Dienstag, bewahrheitet. Die Österreichische Post übernimmt den Großteil des Zustellgeschäfts von DHL in Österreich – ein kleiner Schritt für die Deutschen, ein großer für die Österreicher.

Marktführer Post AG transportierte 2018 108 Millionen Pakete, DHL stellte in Österreich 28 Millionen zu. Lieferungen aus Österreich ins Ausland wird DHL aber weiterhin selbst abwickeln, teilte eine Sprecherin den OÖNachrichten mit.

Offenbar im Zuge der Sanierung der wenig profitablen Brief- und Paketsparte hat sich die Deutsche Post, Konzernmutter von DHL, zum Rückzug entschlossen.

Die Übernahme der DHL-Paketsparte durch die Post AG verändert die Wettbewerbssituation sehr. DHL Paket ist mit 27 Prozent Marktanteil Nummer zwei hinter der Post mit 47 Prozent. Allerdings hat im Herbst 2018 Amazon begonnen, Pakete im Raum Wien selber zuzustellen. Die Wettbewerbsbehörde werde den Deal genau prüfen, kündigte deren Chef Theodor Thanner an. Weder die Post noch DHL sehen ein Wettbewerbsproblem.

Der Rückzug von DHL kommt unerwartet: Erst im September 2015 mit der Zustellung von Paketen in Österreich aktiv geworden, wurden Verteilzentren bei Graz und in Wien-Liesing gebaut. Im Oktober 2018 erfolgte der Spatenstich für ein Verteilzentrum in Enns. Bis Juli 2019 sollen dort die 11.000 Quadratmeter große Logistikhalle und mehr als 1000 Quadratmeter Bürofläche fertig werden und 150 Arbeitsplätze entstehen, hieß es damals. Ob der Standort dann von der Post übernommen wird, ist offen, sagte eine Sprecherin auf Anfrage.

Die Post kündigte jedenfalls gestern an, dass die 220 Mitarbeiter und ein Großteil der DHL-Logistik übernommen werden, man sprach sogar von "weiteren Kooperationsmöglichkeiten". DHL baut auch am Flughafen Wien um zehn Millionen Euro ein Logistikzentrum mit 200 bis 300 Jobs. Dieses Projekt werde von der internationalen Frachtsparte bei DHL gebaut und wie geplant in Betrieb genommen, hieß es auf Anfrage.

Die Post-AG-Aktie profitierte von der Ankündigung und legte am Dienstag um mehr als fünf Prozent zu. Post-Chef Georg Pölzl ließ jedoch seinen Ausblick für das operative Ergebnis unverändert, weil die Integration des neuen Geschäfts auch Geld koste.

