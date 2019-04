Weniger Milchbauern, aber mehr Milch

WIEN. Zahl der Betriebe sank im Vorjahr erneut – Anlieferung legte trotz Dürre zu.

Die Milchanlieferung der Landwirte stieg 2018 auf 3,4 Millionen Tonnen. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Österreichs Milchbauern haben im vergangenen Jahr die Milchanlieferung um 2,3 Prozent auf 3,4 Millionen Tonnen gesteigert, obwohl die Dürre im Sommer ab der Jahresmitte zu einem Rückgang geführt hat. Die Exporte legten um rund vier Prozent auf 1,23 Milliarden Euro zu. Das teilte die Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter (VÖM) gestern mit.

Der Strukturwandel in der Branche gehe weiter, berichtete VÖM-Präsident Helmut Petschar. Gab es vor Österreichs EU-Beitritt noch mehr als 80.000 Milchbauern mit durchschnittlich zehn Kühen im Stall, waren es im Vorjahr 26.600 Betriebe mit je 20 Kühen. Während sich die Zahl der Kühe verdoppelte, verfünffachte sich die Milchproduktion pro Betrieb fast, von 26,9 Millionen Tonnen auf 127,5 Millionen Tonnen.

Die Milchlieferleistung pro Kuh stieg 2018 im Vergleich zu 2017 um 4,4 Prozent auf durchschnittlich 6363 kg/Jahr – was aber weit unter den europäischen Spitzenwerten von 10.000 kg/Kuh in Dänemark und den Niederlanden liegt.

Zu schaffen macht den heimischen Milchbauern und Molkereien auch die hohe Konzentration des Einzelhandels. Kostensteigerungen seien den Molkereien nicht entsprechend abgegolten worden, kritisierte Petschar.

Die Branche investiere aber in Qualität. So würden bereits 17,9 Prozent der heimischen Milch von Biobauern geliefert. In Deutschland seien es erst 3,5 Prozent, sagte VÖM-Geschäftsführer Johann Költringer. Der Erfolg der Qualitätsoffensive hänge aber davon ab, ob der Handel dies mit höheren Preisen honoriere und Konsumenten bereit seien, höhere Preise zu zahlen.

44 Prozent der österreichischen Milch gehen ins Ausland, fast die Hälfte davon nach Deutschland. Auch nach China wird exportiert. "Sehr genau" beobachte man die Entwicklungen in Großbritannien, so Petschar. Exportprobleme könnten den Milchpreis in ganz Europa beeinflussen.

