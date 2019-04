Weniger Arbeitsunfälle in Industrieland

LINZ. Oberösterreich mit 28,6 Unfällen pro 1000 Beschäftigte über Bundesschnitt.

Kran im Einsatz umgestürzt Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die Anzahl der Arbeitsunfälle in Oberösterreich ist im Vorjahr zurückgegangen. 20.882 Unfälle, davon 2371 auf dem Weg von oder zur Arbeit, verzeichnete die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, Landesstelle Linz. Das sind um fast 300 Unfälle weniger als im Jahr zuvor. Landesstellen-Vorsitzender Erhard Prugger spricht von einem sehr hohem Niveau des Arbeitnehmerschutzes, der erreicht werden konnte.

Relativ gesehen passieren in Oberösterreich mehr Arbeitsunfälle als in anderen Bundesländern. Mit 28,6 (nach 29,4) Schadensfällen pro 1000 Beschäftigte liegt Oberösterreich deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 24,4 Unfällen. "Im Industrieland Oberösterreich gibt es mehr Mitarbeiter und Arbeitsplätze in der Produktion als in anderen Bundesländern – daher passieren tendenziell mehr Unfälle", sagt Prugger zur Erklärung.

Einige Details sind noch bemerkenswert: Jeder vierte Arbeitsunfall passiert einem unter 25-jährigen Beschäftigten. "Das war die Zeit großer Anlagen-Investitionen, da wurden viele Techniker gesucht." Die AUVA wird deshalb künftig bei den Lehrlingen mit mehr Prävention ansetzen. Nach wie vor ereignen sich die meisten Unfälle auf dem Bau: Hier passieren österreichweit 66,7 Arbeitsunfälle pro 1000 Beschäftigte.

191 Berufskrankheiten wurden in Oberösterreich 2018 anerkannt. An der Spitze stehen Schwerhörigkeit (100 Fälle), Erkrankungen der Atemwege (39) und Hauterkrankungen mit 16 Fällen.

