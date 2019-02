Welser Sonnhaus wächst in schwierigem Geschäft

WELS. Problem: Mehr Konkurrenz, weniger Tapezierer.

Stefan Fessl repräsentiert die vierte Generation der Familie. Bild: Nadine Grefrath

Der Welser Innenausstattungs-Großhändler Sonnhaus übernimmt das Sortiment und die Kunden des Tiroler Mitbewerbers Wohntex. In einem schwierigen Markt ist das Familienunternehmen mit Sitz in Wels damit auf Wachstumskurs. "Heutzutage, wo beide Partner arbeiten, ist zwar die finanzielle Ausstattung gegeben, um zu renovieren – aber es fehlt die Zeit, die Dinge selbst zu tun. Deshalb sind die Auftragsbücher unserer Kunden gut gefüllt", sagt Stefan Fessl, Mitglied der Geschäftsführung in der vierten Generation des Familienunternehmens.

Die Kunden von Sonnhaus sind die Tapezierer, Raumausstatter, Bodenleger sowie Tischler und Maler auf der einen Seite. Mit einem anderen Sortiment ist der Großhändler auch in den großen Möbelhaus-Ketten XXXLutz und der Leiner/Kika-Gruppe vertreten.

Die Zahl der Raumausstatter ging in den vergangenen 20 Jahren etwa um die Hälfte zurück. Im Vorjahr gab etwa in Linz die Firma Kaindl nach mehr als 200 Jahren auf. Zudem verzichten immer mehr Haushalte auf Vorhänge. Dazu haben sich Möbelhändler einen Teil des Geschäfts geschnappt, jetzt knabbern auch noch Internethändler an dem Kuchen. Auch ein Teil der europäischen Lieferanten hat über die Jahre aufgegeben.

Da sich kleine Raumausstatter kaum eigene Näherinnen leisten, näht Sonnhaus für seine Handwerkspartner. Das sei längst auch nötig, um mehr als eine reine Großhandelsfunktion zu übernehmen, sagt Marketingchef Philipp Lindinger. Auch bei Werbung und Weiterbildung würden die Kunden unterstützt. Das sei ein Weg, um die eigenen Kunden davon abzuhalten, direkt bei den Produzenten zu kaufen, so die Strategie bei Sonnhaus.

Sonnhaus hat die Zentrale in Wels und einen Standort in Straubing. 109 Mitarbeiter sind in Österreich, weitere gut 40 in Deutschland. 32 Millionen Euro Umsatz machte Sonnhaus im Vorjahr in beiden Ländern. Das ist ein Plus von 6,5 Prozent. Ertragslage und Eigenkapitalausstattung sind laut Firmenbuch stabil.

Firmengeschichte

1931: Hans Sonnleitner eröffnet in der Welser Innenstadt ein Textil-Spezialgeschäft. Schon nach einigen Jahren sind 50 Mitarbeiter beschäftigt.

1951: Der Sohn Hans jun. beginnt mit dem Aufbau des Großhandels.

1978: Der Schwiegersohn Gerhard Fessl tritt in die Firma ein, heute ist er geschäftsführender Gesellschafter.

1980: Aus für Einzelhandel; Namenswechsel auf Sonnhaus

2000: Expansion in Deutschland startet

