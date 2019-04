Welser Amedia-Gruppe verkaufte acht Hotels

Es handle sich um acht in die Jahre gekommene Hotels, die an die deutsche Plaza Hotelgroup verkauft worden sind, sagt Firmenchef Udo Christee. Er plane derzeit neue Hotelprojekte, unter anderem in Linz.

In Linz eröffnet im November ein Amedia-Hotel Foto: OÖN Bild:

Die verkauften Hotels firmierten unter Best Western Amedia unter anderem in Graz, Salzburg, Wels und Hamburg. Der Kaufpreis soll dem Vernehmen nach im hohen zweistelligen Bereich liegen.

Während sich die Welser Ahc International AG, sie betreibt die Amedia Hotels, von den acht „alten“ Hotels trennt, sind acht neue Hotelprojekte geplant. Im November soll ein Hotel in Linz aufgesperrt werden, auch in Mailand sei man derzeit aktiv. Man wolle die Marke Amedia mit österreichischem Flair noch stärker positionieren, hieß es in einer Aussendung.

