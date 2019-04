Wellpappe: Menge stagnierte 2018

WIEN. Die Produktion von Wellpappe in Österreich stagnierte 2018 bei rund 478.000 Tonnen, wie das Forum Wellpappe am Freitag bekanntgab.

Grund ist, dass es in Österreich keine großen Online-Versandhändler wie Zalando und Amazon gibt: Sie verpacken die Bestellungen großteils in Deutschland. In Österreich gibt es sieben Wellpappe-Produzenten. Der Online-Handel macht für sie einen Umsatz-Anteil von rund zehn Prozent aus. Der Gesamtumsatz stieg 2018 um 8,5 Prozent auf 564 Millionen Euro. Grund dafür sind laut Forum-Sprecher Max Hölbl deutlich höhere Papierpreise.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema