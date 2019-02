Weinernte mit hohem Ertrag und Qualität

WIEN. Mit 2,75 Millionen Hektolitern übertrifft die Erntemenge 2018 das Vorjahresniveau um knapp elf Prozent sowie den fünfjährigen Ernte-Durchschnitt um 24 Prozent, gab Österreich Wein Marketing gestern bekannt.

Im November war von einem noch höheren Ertrag ausgegangen worden.

2018 wurde witterungsbedingt so früh wie noch nie mit der Weinernte begonnen. Die höhere Menge sei auf die stärkeren Erträge in Niederösterreich (plus 15 Prozent), im Burgenland (plus sieben Prozent) und in Wien (plus zehn Prozent) zurückzuführen. In der Steiermark gab es wegen starker Regenfälle in der Blütezeit sowie eines erhöhten Aufwandes bei der Selektion einen Rückgang um sechs Prozent.

Von den 2,75 Millionen Hektolitern Wein wurden 1,86 Millionen Hektoliter Weißwein und 0,89 Millionen Hektoliter Rot- und Roséwein geerntet.

