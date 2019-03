Was Soldaten drunter tragen: Löffler beliefert Bundesheer mit Unterwäsche

RIED/INNKREIS. Das Innviertler Textil-Unternehmen stattet das Heer ab 2020 drei Jahre lang mit rund 360.000 Unterleibchen und -hosen aus.

Löffler-Geschäftsführer Otto Leodolter Bild: Werk

Der Rieder Sportmodenhersteller Löffler hat einen großen Auftrag an Land gezogen: Die Fischer-Tochter stattet ab 2020 drei Jahre lang das Österreichische Bundesheer mit Funktionsunterwäsche aus. Das bestätigte Löffler-Geschäftsführer Otto Leodolter im Gespräch mit den OÖN: „Wir werden pro Jahr 100.000 bis 120.000 Stück Unterleibchen und -hosen an das Bundesheer liefern.“ Die Produktion dafür laufe heuer an, der Gesamtwert des Auftrags belaufe sich auf rund 1,4 Millionen Euro.

Auch Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz sind Kunden

Das Bundesheer ist bereits seit einigen Jahren Kunde von Löffler. Die Funktionsunterwäsche wird aus Polypropylen gefertigt und hat den Vorteil, dass sie den Schweiß absorbiert. Das hält den Körper trocken und verhindert Verkühlungen, so Leodolter. Auch für Polizei, Feuerwehr sowie Rotes Kreuz werden seit Jahren Polo-Shirts gefertigt. Das Unternehmen fertigt hauptsächlich Kleidung für Wintersportler, Radfahrer und Bergsportler. Seit 40 Jahren ist Löffler Ausstatter des Österreichischen Skiverbandes. 157 Mitarbeiter erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2017/18 einen Umsatz von 23,6 Millionen Euro.

