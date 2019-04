Voest-Linz: Neuer Technik-Vorstand

LINZ. Der Nachfolger für Hubert Zajicek als Vorstand in der voestalpine Stahl, der Hauptgesellschaft des Konzerns in Linz, steht fest: Helmut Gruber - zuletzt Chef der Bandproduktion rückt auf.

Helmut Gruber hatte zuletzt die technische Leitung für die Bandproduktion inne. Er wird ab 3. Juli 2019 die Verantwortung für den gesamten Bereich Technik von Hubert Zajicek übernehmen und somit in den Vorstand der umsatzstärksten Division der voestalpine aufsteigen.

Der 47-jährige Helmut Gruber begann seinen Berufsweg mit einer Lehre in Betriebselektrik, absolvierte berufsbegleitend die HTL für Elektrotechnik und trat 1997 als Betriebsingenieur in die voestalpine Stahl GmbH in Linz ein. Als Projektleiter der Großinvestition „Feuerverzinkungsanlage 4“ und anschließend als Betriebsleiter des elektrotechnischen Zentrums des Gesamtstandortes Linz konnte Gruber Projekt- und Führungserfahrung in der Division sammeln.

In der Folge war Helmut Gruber Geschäftsführer der voestalpine Standortservice GmbH bevor er mit Jahresbeginn 2019 die technische Leitung des Unternehmensbereiches „Band“, der sämtliche Wertschöpfungsschritte der Bereiche Walzen und Veredelung von höchstqualitativen Stahlbändern umfasst, übernommen hat. Berufsbegleitend absolvierte er in den vergangenen Jahren das Studium „Mechatronik und Wirtschaft“ an der Fachhochschule Wels und ein Global Executive MBA Studium.



