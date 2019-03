Vienna Insurance mit Gewinnplus

WIEN. Die börsennotierte Vienna Insurance Group (VIG) hat 2018 den Vorsteuergewinn vor Steuern deutlich erhöht und schlägt eine höhere Dividende vor. Die Gewinnprognose für 2020 wird angehoben. Der Gewinn vor Steuern stieg laut vorläufigen Zahlen um 9,7 Prozent auf 485,4 Mio. Euro, teilte die Versicherung am Donnerstag mit. Die verrechneten Konzernprämien wuchsen um 2,9 Prozent auf 9,66 Mrd. Euro.

VIG-Chefin Elisabeth Stadler (Apa) Bild: APA/HERBERT NEUBAUER

Der Vorstand werde aufgrund der sehr positiven Geschäftsentwicklung den Gremien für das Geschäftsjahr 2018 erneut eine deutliche Erhöhung der Dividende - von 90 Cent auf 1 Euro pro Aktie - vorschlagen, so VIG-Chefin Elisabeth Stadler laut Pressemitteilung. Das bedeute im aktuellen Zinsumfeld eine attraktive Dividendenrendite von 4,9 Prozent. Die Ausschüttungsquote steigt auf 48,0 Prozent (2017: 38,7 Prozent).

Die VIG liege mit den vorläufigen Ergebnisse bei allen wichtigen Kennzahlen deutlich über ihren Prognosen, so Stadler. Der Gewinnanstieg sei vor allem auf die verbesserte Combined Ratio und die gute Entwicklung des Finanzergebnisses zurückzuführen, heißt es in der Mitteilung. Die Combined Ratio - Schäden und Kosten gemessen an den Einnahmen - verbesserte sich von 96,7 auf 96,0 Prozent. Starke Gewinnzuwächse seien vor allem in den Segmenten Baltikum, Bulgarien, Tschechische Republik und Ungarn verzeichnet worden. In Rumänien gab es einen Verlust von 74 Mio. Euro, was vor allem aus einer im zweiten Quartal 2018 durchgeführten Abschreibung von Firmenwerten in Höhe von 50,1 Mio. Euro sowie der Bildung von Vorsorgen für ein laufendes marktweites Wettbewerbsverfahren resultiert habe. Der Periodengewinn im Konzern sank wegen eines höheren Steueraufwands leicht um 1,2 Prozent auf 368 Mio. Euro.

Für 2019 werden ein Prämienvolumen von 9,9 Mrd. Euro und ein Vorsteuergewinn von 500 bis 520 Mio. Euro prognostiziert. Für 2020 wird ein Prämienvolumen von 10,2 Mrd. Euro erwartet. Der Gewinn (vor Steuern) soll 2020 bei 530 bis 550 Mio. Euro liegen. Die VIG hebt damit ihre ursprünglich kommunizierte Gewinnprognose für 2020 von mehr als 500 Mio. Euro um bis zu 50 Mio. Euro an.

