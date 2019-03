Versteckter Software-Champion aus Steyr

STEYR. ESS simuliert bei der Hälfte der Autobauer weltweit die Lackierung – und hilft, teure Prototypen einzusparen.

ESS-Gründer Martin Schifko (l.) inspiziert die Lackierung eines Autoteils. Bild: ESS

Im Jänner 2015 gründete der gebürtige Steirer Martin Schifko das Spezial-Software-Unternehmen Engineering Software Steyr (ESS) als Management-Buy-out der Lackieranlagensimulation des Autozulieferkonzerns Magna. Am Ende des ersten Geschäftsjahres hatte er zwei Mitarbeiter, heute sind es knapp 50 aus 17 Nationen, davon 35 in Steyr.

Der Umsatz wächst im hohen zweistelligen Bereich, Förderungen fließen; heuer soll der Umsatz drei Millionen Euro erreichen. Weil die Nachfrage nach dieser Spezialsoftware vor allem aus der Autobranche so hoch sei, könne er sich der Anfragen kaum erwehren, so der Gründer und Geschäftsführer. "Alle Türen gehen auf."

Aber auch Mitarbeiter aus aller Welt finden das kleine Unternehmen aus Steyr, weil die Software eben so speziell sei und wenig Firmen dieses Know-how verwenden. "Aus Indien, dem Iran oder Polen sind die Mitarbeiter samt ihren Familien zu uns gezogen", erzählt Schifko, der sich über die bunte kreative Vielfalt seiner Leute sichtlich freut. Die Hälfte der Mitarbeiter habe einen akademischen Doktor-Grad.

Was macht die Software so besonders? Ein aktuelles Projekt von ESS ist etwa die Simulation der Beschichtung von Hohlräumen in Karosserieteilen mit Flutwachs für Audi und Volkswagen. Das sind sehr komplexe Vorgänge. Bei diesem Prozess wird das Wachs als Korrosionsschutz mit Düsen in den Hohlraum gespritzt. Mittels ESS-Software kann errechnet werden, wie man die Mindestschichtdicke erreicht, Lufteinschlüsse vermeidet und welche Bohrungen es braucht, damit das überschüssige Wachs restlos ausläuft. Diese Simulationen helfen den Autobauern, ihre Kosten radikal zu senken. Denn "in der Prototypenphase für einen Versuch ein zusätzliches Loch in eine Komponente zu bohren, kann schnell mit 200.000 Euro zu Buche schlagen", so Schifko.

Mit der ESS-Software können Änderungen im Produktionsprozess einfach simuliert und somit teure Prototypen eingespart werden. Da greift Schifko auch zu ungewöhnlichen Methoden – und baut kurzerhand seine eigenen Audi-Q3-Autotür aus, klebt die Löcher zu, füllt sie mit Flüssigkeit an und verwendet die dann ausgelesenen Daten zum weiteren Programmieren. Die Langlebigkeit der Autos steigt durch eine perfekte Lackierung, weil Rost verhindert wird. "50 Prozent der Autohersteller weltweit verwenden ESS-Spezialsoftware", sagt Schifko. Deshalb liegt die Exportquote auch bei 95 Prozent. Man habe mit dem US-Unternehmen MSC seit Herbst vergangenen Jahres einen guten Vertriebspartner gefunden.

Ein Vorteil der automatisierten Datenverarbeitung von ESS sei, dass die Software sehr bedienerfreundlich ist. Nicht nur Techniker, sondern auch Designer (von Autoteilen zum Beispiel) können sie benutzen. Sie benötigt aber auch sehr hohe Rechenleistung. ESS greift auf Grafikkarten mit 660 Teraflops zurück. Schifko: "Die JKU mit dem zweitgrößten Intel-Cluster Europas verfügt über 50 Teraflops."

