Verbund-Konzern verdoppelt seine Investitionen bis 2021

WIEN. Kräftiger Anstieg bei Preisen für Strom und Gas – die Konsumenten müssen die Milliardeninvestitionen mittragen.

Einmaleffekte aufgrund von Aufwertungen haben im Vorjahr den Gewinn des Energiekonzerns Verbund deutlich nach oben gespült. Das operative Ergebnis sank hingegen wegen der geringen Wasserführung um 6,3 Prozent auf 864,2 Millionen Euro (Ebitda). Die Aktionäre waren offensichtlich unzufrieden: Die Aktie kam im Handelsverlauf stark unter Druck.

Für heuer legt sich der Verbund die Latte höher. "2019 wird ein gutes Jahr sein", sagte Generaldirektor Wolfgang Anzengruber im Bilanzpressegespräch gestern, Mittwoch, in Wien. Er verwies dabei auf einen starken Cashflow.

Die Absatzpreise sollten für den Verbund von im Vorjahr 29,3 Euro pro Megawattstunde (MWh) heuer auf 36,9 Euro und 2020 auf 47,3 Euro klettern. An den 469.000 Strom- und Gas-Haushaltskunden des Verbunds sind diese Strom-Großhandelspreisanstiege nicht spurlos vorübergegangen. Für sie erhöhten sich die Gesamtkosten – wie seit Februar bekannt – um neun Prozent bei Strom und um 7,6 Prozent bei Gas. Mittelfristig sieht Anzengruber eine Stagnation auf diesem Niveau.

Der Konsument müsse den erheblichen Investitionsbedarf des Verbunds mittragen. Seine Investitionen für den Drei-Jahres-Zeitraum bis 2021 will der Verbund gegenüber 2016–2018 verdoppeln. Rund ein Drittel der geplanten knapp zwei Milliarden Euro soll in den Ausbau der Wasserkraft fließen, knapp ein Drittel in den Hydro-Bereich, fast die Hälfte in den Netzausbau.

Neue Wasserkraftanlagen

In der Wasserkraft nimmt der Verbund Effizienzsteigerungen bestehender Kraftwerke vor, verfolgt aber auch den Bau neuer Anlagen. "Ohne Wasserkraft liegt Österreich bei den Erneuerbaren am Boden", sagte Anzengruber. In Österreich kämen 50 bis 60 Prozent des Stroms aus dieser Erzeugungsart.

