US-Flugzeugbauer Boeing drohen nach Unglück heftige Turbulenzen

CHICAGO. Nach dem Flugzeugabsturz einer Boeing 737 Max 8 in Äthiopien mit 157 Toten (darunter drei Österreicher) und der Sperrung des Luftraums für diesen Flugzeugtyp in zahlreichen Ländern kommt das US-Unternehmen Boeing zunehmend unter Druck.

Bjørn Kjos, Chef der Norwegian Air, hat als Erster Schadenersatzansprüche gegen Boeing angekündigt. Bild: Reuters

Eigentlich fällt dieses Unglück in die Kategorie unternehmerischer Super-GAU. Denn das Unglücksflugzeug ist ausgerechnet das neueste Modell des meistverkauften Verkehrsflugzeugs der Welt. Die Hälfte der 350 Maschinen darf derzeit nicht fliegen. Das bringt Airlines in Schwierigkeiten – die Billigfluglinie Norwegian Air hat bereits Entschädigungsansprüche angemeldet. Weitere dürften folgen.

Die Boeing 737 Max ist der meistbestellte Flieger in der Boeing-Geschichte. 4700 Order von 100 Auftraggebern stehen allein für dieses Modell in den Auftragsbüchern.

Inwieweit diese Order wackeln, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Airlines warten die Analyse der Absturzursache ab, sagte ein Insider zu den OÖNachrichten. Vermutet wird ja ein Software- oder Sensorfehler, der den Autopiloten zum Sinkflug zwingt. Der Flugschreiber muss mangels technischer Ausrüstung in Äthiopien im Ausland untersucht werden, hieß es am Mittwoch.

Sollten die Order tatsächlich storniert werden, würde der europäische Konkurrent Airbus mit dem Konkurrenzmodell A320 neo profitieren. Werden sie – was wegen der großen Herstellertreue und Umstiegsverboten in der Branche wahrscheinlicher ist– bloß auf andere Boeing-Modelle umgeleitet, entstehen Boeing auf jeden Fall hohe Umrüstkosten und Produktionsverzögerungen inklusive Pönalzahlungen. All das ließ auch den Aktienkurs, der seit dem Unglück von 422 auf unter 380 US-Dollar eingebrochen war, am Mittwoch keine wirkliche Erholung sehen. Die Papiere von Airbus hingegen setzten ihren Steigflug fort.

FACC ist nicht betroffen

Auf den Innviertler Flugzeugzulieferer FACC, der sowohl Airbus als auch Boeing als Kunden hat, hat die Situation keine Auswirkungen. Das Unternehmen liefert keine Teile für die 737 Max, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit.

Negative Folgen auf das Geschäft der FACC sind aus dieser Causa also nicht zu erwarten – im Gegenteil. Sollten die Flugverbote aufrecht erhalten werden, dürfte Boeing auf andere Modelle umschwenken, bei denen vielleicht FACC zum Zug kommt – oder Airbus erhöht seine Kapazitäten. Die FACC-Auftragsbücher sind wegen Rückenwinds aus der stark wachsenden Flugzeugbranche ohnehin auf sieben Jahre gefüllt. (uru)

