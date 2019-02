Unternehmen wappnen sich für härtere Zeiten

LINZ. Stimmung in der Wirtschaft hat sich deutlich verschlechtert.

Heimo Losbichler, Professor an der Fachhochschule Steyr Bild: Krügll

Die Stimmung in den Unternehmen sei deutlich schlechter geworden. Viele Firmen müssten die im Herbst erstellten Prognosen für das laufende Jahr 2019 überarbeiten, sagt Heimo Losbichler, Controlling-Professor an der Fachhochschule Steyr. Das ist zusammengefasst das Ergebnis des "Operations Efficiency Radar 2019" des Beratungsunternehmens Roland Berger und des Internationalen Controller Vereins (ICV), dessen Vorsitzender Losbichler ist.

"In den vergangenen zehn Jahren waren viele Firmen auch wegen des billigen Geldes sehr erfolgreich. Jetzt schüren politische Instabilität und steigende Zinsen die Angst vor einem Abschwung", sagt Oliver Knapp, Partner bei Roland Berger. So erwartet die Hälfte der befragten Führungskräfte für 2019 schlechte Geschäfte. Das sei eine klare Trendwende gegenüber dem Vorjahr.

Besonders negativ fällt die Einschätzung in der Automobilbranche und im Maschinen- und Anlagenbau aus: Hier rechnen sogar 93 Prozent bzw. 56 Prozent für 2019 mit einem Abschwung.

Die Firmen reagierten auf diese Aussichten, dass das Controlling wieder stärker in den Blickpunkt rücke, sagt Losbichler. Es werde versucht, genügend Liquidität zur Verfügung zu haben und etwas genauer auf die Kosten zu achten. "In einer Wachstumsphase wie in den vergangenen Jahren gönnt man sich vielleicht ein bisschen mehr, das geht jetzt wieder etwas in die andere Richtung", sagt Losbichler.

Was die Finanzierung der Unternehmen angeht, hat die Industriellenvereinigung (IV) einmal mehr die Entlastung der Unternehmen durch eine Senkung der Körperschaftsteuer (KÖSt) eingefordert.

Zur Untermauerung ihrer Forderung haben die IV und das Aktienforum beim Wifo eine Untersuchung in Auftrag gegeben, die Quellen der Unternehmensfinanzierung aufzeigt. Das Ergebnis: Österreichs Unternehmen finanzieren sich weitgehend über Eigenkapital und über langfristige Kredite.

Eine Senkung der KÖSt würde die Eigenkapitalquote stärken, Anreize für Investitionen schaffen und Österreich attraktiver für ausländische Direktinvestitionen machen. Davon würden auch die Beschäftigten profitieren, sagte IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. Derzeit beträgt die KÖSt in Österreich 25 Prozent. "Wir bewegen uns deutlich über dem europäischen Durchschnitt von knapp 22 Prozent", sagte Neumayer.

Um den Aktienmarkt attraktiver zu machen, fordert der Präsident des Aktienforums und voest-alpine-Finanzvorstand Robert Ottel darüber hinaus eine Reduzierung der Kapitalertragssteuer von 27,5 auf 25 Prozent. Dazu sollte es auch wieder eine Spekulationsfrist geben, so Ottel.

