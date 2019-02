Unruhe im Statistikamt: "Umfärbung, kurze Leine?"

WIEN. Heftige Kritik der Opposition an Reformgerüchten.

Konrad Pesendorfers Vertrag als Direktor des Statistikamts läuft 2019 aus. Bild: (APA)

Um die Unabhängigkeit der Statistik Austria fürchten die Oppositionsparteien. Die zentrale Stelle für die Daten der Österreicher – von der Bevölkerungsentwicklung bis zum Steueraufkommen – soll laut einem Bericht im "Standard" reformiert und enger an das Kanzleramt gebunden werden. Der Ende 2019 auslaufende Vertrag des als SP-nahe geltenden Generaldirektors Konrad Pesendorfer werde nicht verlängert.

Die von Pesendorfer eingerichtete Analyseabteilung, die Daten für Universitäten, Forscher und Journalisten aufbereitet, soll aufgelöst werden. Die Presseabteilung solle von derzeit acht auf zwei Mitglieder reduziert werden.

"Wenn nur noch das Bundeskanzleramt bestimmt, wann welche Zahlen, Daten, Fakten berichtet werden, dann ist der Weg in Richtung gelenkte Demokratie nicht mehr weit", warnte etwa Neos-Klub-Obfrau Beate Meinl-Reisinger. Für SP-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda ist das ein "massiver Einschnitt in die Unabhängigkeit dieser wichtigen Institution".

Pesendorfer hatte in seiner Amtszeit seit 2010 die Außenkommunikation gestärkt und statistische Daten in einen gesellschaftspolitischen Kontext gestellt. Jetzt wolle die Regierung die Außenkommunikation an sich ziehen, heißt es. Vom Kanzleramt gab es diesbezüglich gestern nur die Reaktion, dass nichts Konkretes geplant sei.

