Unito prangert "Milliarden-Betrug" über Internet an

WIEN / SALZBURG. Kritik an politischen Entscheidungen – Online-Händler schrumpft wegen Verzicht auf Kataloge.

Bei der Salzburger Versandhandelsgruppe Unito, zu der die Marken Quelle, Otto und Universal gehören, ist der Ärger über die jüngsten politischen Entscheidungen groß. Die Abgabe auf Online-Werbung in Höhe von fünf Prozent werde von den Quasi-Monopolisten Facebook und Google sicher den Händlern "umgehängt" werden, sagte Geschäftsführer Achim Güllmann: "Da kocht mir das Blut."

Die richtige Maßnahme, bei Online-Lieferungen aus Drittländern die Umsatzsteuer-Freigrenze von 22 Euro fallen zu lassen, komme viel zu spät. Sie soll nämlich laut Bundespolitik erst ab 2021 gelten. Dieser "bewusste Steuerbetrug" müsse sofort eingestellt werden. Es gehe bei 560 Millionen falsch deklarierten Paketen in der EU um einen Steuerentgang von sieben Milliarden Euro im Jahr, rund 200 Millionen in Österreich.

Unito verbuchte 2018/19 (per Ende Februar) in der Gruppe ein leichtes Umsatzminus auf 441 Millionen Euro. Gründe seien der Rekordsommer und der verstärkte Rückzug aus dem Kataloggeschäft gewesen. Im Jänner wurde der Otto-Hauptkatalog eingestellt, der einst in Österreich mit 1500 Seiten und bis zu 2,5 Millionen Stück vertrieben worden war. In Österreich wuchs der Online-Umsatz auf 396 Millionen Euro. Neu: 373 Artikel werden in Miete angeboten.

