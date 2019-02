Uniqa machte 2018 deutlich mehr Gewinn

WIEN. Der Versicherungskonzern Uniqa hat 2018 den Gewinn erhöht und mehr Prämien eingenommen.

Bild: OÖN

Das Konzernergebnis stieg 2018 um mehr als 70 Millionen Euro bzw. 41,6 Prozent auf 243,3 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich um 11,3 Prozent auf 294,6 Millionen Euro, das Periodenergebnis um 27,5 Prozent auf 235,1 Millionen Euro. Hauptgrund für den Anstieg sei der Verkauf der Casinos-Anteile gewesen. Die Dividende soll zum siebenten Mal in Folge steigen und von 51 auf 53 Cent angehoben werden, teilte das Unternehmen in der Früh mit. Am Dienstag gingen die Aktien von Uniqa um 1,02 Prozent fester auf 8,39 Euro aus dem Handel.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema