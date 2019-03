Umweltschutz bringt auch ökonomisch etwas

LINZ. Als Unternehmen "nachhaltig" zu wirtschaften, bringt auch finanziell etwas, ist Josef Baumüller, Controlling- und Nachhaltigkeitsexperte, überzeugt.

Er ist einer der Redner am 1. Nachhaltigkeitsbrunch, den der Cleantech-Cluster mit den OÖNachrichten am 19. März im OÖNachrichten-Forum in Linz veranstalten (Anmeldung unter cleantech-cluster.at). Er soll einen Überblick über Rechte, Pflichten und Herausforderungen von nachhaltiger Berichterstattung im Unternehmen bieten. Was Hersteller von Konsumartikeln auf Druck der Konsumenten bereits immer mehr berücksichtigen müssen, schlägt zunehmend auf die Industrie durch. "Große Unternehmen schauen immer mehr bezüglich Nachhaltigkeit auf ihre Zulieferer", so Baumüller. Besonders für Klein- und Mittelbetriebe sei es interessant, sich über Nachhaltigkeitsberichte für die Kunden, die Großindustrie, interessanter zu machen.

Über die konkrete Arbeit und auch entsprechende Förderungen können sich interessierte Unternehmen von 9 bis 12 Uhr informieren. Der Unternehmensberater Reinhard Friesenbichler wird über die Rolle der Nachhaltigkeit in der Finanzierung sprechen. Weitere Vortragende: Claudia Korntner (voestalpine), Controllerin Silvia Payer-Langthaler und Gabriela Maria Straka von der Brau Union.

