Umsatzplus bei Engel

SCHWERTBERG. Anlagenbauer spürt aber Delle in Autoindustrie.

Bild: Engel

Der Spezialmaschinenbauer Engel war auch im abgelaufenen Geschäftsjahr (per Ende März) auf Wachstumskurs. Die Firmengruppe mit Sitz in Schwertberg steigerte ihren Umsatz um sechs Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Dies gab das Familienunternehmen mit Geschäftsführer Stefan Engleder in einer Aussendung bekannt.

Zum Wachstum beigetragen hätten vor allem das deutschsprachige Europa und die Märkte in Asien, heißt es. Engel macht 54 Prozent seines Umsatzes in Europa und 21 Prozent in Asien. Der Rest entfällt auf den amerikanischen Markt.

Schwierig verläuft das Geschäft in der Automobilindustrie, der wichtigsten Branche für die Mühlviertler. Engel liefert zu 60 Prozent für die Automobilindustrie. War die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2018/19 dort noch von robusten Wachstumsraten geprägt, spüre man seit Sommer vergangenen Jahres einen Produktionsrückgang, heißt es in der Aussendung.

Wie sich der Brexit, Strafzölle und Sanktionen sowie die Debatte um Dieselgrenzwerte und -fahrverbote auf das laufende Geschäftsjahr auswirken, sei schwer abzuschätzen. Hoffnungen setzt Engel in die Elektromobilität, wo das Unternehmen mit Leichtbauteilen schon jetzt zu den führenden Anbietern zähle.

Auch die Digitalisierung und Vernetzung von Spritzgießprozessen gehöre zu den Schwerpunkten des Unternehmens.

Engel beschäftigt weltweit 6900 Mitarbeiter, davon 3900 in den drei österreichischen Werken in Schwertberg, Sankt Valentin und Dietach. Die Zahl der in Summe Beschäftigten stieg im Vergleich zum Jahr zuvor um 300.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema