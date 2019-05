Bild: Hublot Startseite Wirtschaft Uhren & Juwelen Hublot initiierte das Treffen der Legenden, Talente, Bescheidenheit und der Leidenschaft König Pelé ist seit 2013 Hublot-Botschafter und überquerte den Atlantik, um den neuen Botschafter der Uhrenmarke zu treffen: Kylian Mbappé Von Sonderthemen-Redaktion, 02. Mai 2019 - 00:04 Uhr

Was beide vereint: Liebe und Respekt für den Fußballsport sowie eine außergewöhnliche Bestimmung. In den sozialen Netzwerken erkennt man zwischen den beiden Männern bereits seit der Weltmeisterschaft eine besondere Nähe.

Nun bringt Hublot sie zum ersten Mal persönlich zusammen – eine Übergabe voll Anerkennung zwischen dem besten Spieler aller Zeiten und der derzeit größten Hoffnung des weltweiten Fußballs. König Pelé ist seit 2013 Hublot-Botschafter und überquerte den Atlantik, um den neuen Botschafter der Uhrenmarke zu treffen: Kylian Mbappé. Es war ein ebenso historischer wie emotionaler Moment.

"Ich fühle mich geehrt, Kylian persönlich treffen zu können und ihn in der Hublot-Familie willkommen zu heißen. Er repräsentiert die neue Fußballer-Generation wie kein zweiter und steht für die Werte eines Sports, der die ganze Welt inspiriert und zusammenbringt. Ich bin froh zu sehen, dass er ein Zeichen der Hoffnung und all dessen ist, was möglich ist: Träume, an die man unabhängig von Herkunft und sozialem Status glauben und für die man kämpfen muss. Für mich liegt der Schlüssel zum Erfolg in zwei Worten: Bescheidenheit und beharrlicher Ehrgeiz. Das ist die Botschaft, die die neue Generation tragen muss, und Kylian hat das perfekt verstanden", sagte Pelé.

Hublot schreibt mit der Vereinigung von Pelé und Kylian Mbappé bei einem historischen Treffen ein neues Kapitel Fußballgeschichte. Der Werdegang der beiden Männer weist verblüffende Ähnlichkeiten auf.

Ganze 60 Jahre liegen zwischen der ersten Weltmeisterschaft von Pelé und jener von Mbappé. Doch dieser Unterschied erscheint verschwindend gering, wenn man sich die Wirkung dieser beiden Spieler auf die Geschichte des und die Liebe zum Fußball ansieht. Pelé und Mbappé sind zwei zeitlose Symbole, die für diesen Sport, der die ganze Welt verbindet, leben und geliebt werden; zwei Generationen mit gemeinsamen Werten: Bescheidenheit, Großzügigkeit, beharrlicher Ehrgeiz. Diese beiden hochbegabten Titanen wirbeln die Statistiken durcheinander. Sie beide sind Stürmer und haben die Schnelligkeit zu ihrem Markenzeichen gemacht. Beide haben ihre erste Weltmeisterschaft bei ihrer ersten Teilnahme gewonnen und waren dabei die jüngsten Spieler (17 Jahre bei Pelé, 19 Jahre bei Mbappé), die bei einer Weltmeisterschaft ein Tor erzielt und den Titel gewonnen haben.

Das i-Tüpfelchen ist die Rückennummer 10, die sie beide trugen – eine symbolische Zahl, welche für den Moment des perfekten Gleichgewichts steht, den Moment, in dem Träume wahr werden. 1958 trug Pelé dieses Trikot zufällig, während es 60 Jahre später für Mbappé eine bewusste Wahl war.

