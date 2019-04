Bild: Hublot Startseite Wirtschaft Uhren & Juwelen Eine Hommage an die Frau des 21. Jahrhunderts mit vielen Facetten Die Luxusuhrenmanufaktur Hublot und Künstler Marc Ferrero, der Erfinder der "Storytelling Art", enthüllen die Big Bang One Click Marc Ferrero. Von Sonderthemen-Redaktion, 02. April 2019 - 00:04 Uhr

Mit dieser neuen Special Edition zeigt Hublot die Frau als wahre Heldin der Moderne und verbindet einmal mehr die Uhrmacherei mit der Kunst.

Facettenreich, unberechenbar und einzigartig, die Frau von heute nimmt die verschiedensten Rollen ein – je nach Tageszeit, Anforderung oder Gelegenheit schlüpft sie in die Rolle der Ehefrau, Mutter, Freundin, Geliebten, Geschäftsfrau, Femme fatale, Modeikone oder Nachschwärmerin. Mit Leichtigkeit und Charme meistert sie die einfachen Dinge des Alltags und die Herausforderungen des Lebens.

Das Zifferblatt der Special Edition erzählt die Geschichte dieser Heldin der Moderne und zeigt das Bild "Lipstick", das legendäre Werk des Künstlers Marc Ferrero. Hinter ihrer schwarzen Sonnenbrille wirkt sie rätselhaft und gleichzeitig souverän im Angesicht all der Herausforderungen, die im alltäglichen Leben auf sie zukommen. Nur mit ihrem Lippenstift "bewaffnet" zeigt sie sich selbstbewusst und steht zu ihrer vollkommenen Weiblichkeit. Ob Spinellen in unterschiedlichen Rottönen oder Topase in Nuancen von Türkis, 42 funkelnde Edelsteine zieren die Lünette des 39-mm-Gehäuses, das sich mühelos an das weibliche Handgelenk schmiegt.

Durch das patentierte One-Click- System lässt sich das Kautschukarmband mit nur einem Klick durch das raffinierte Alligatorlederarmband austauschen. Diese feminine Special Edition zeigt sich in Rot und Türkis und ist jeweils auf 50 Exemplare limitiert.



Bild: Marc Ferrero

Hublot und Marc Ferrero stehen in ihren jeweiligen Bereichen dafür, Neuartiges zu kreieren, neue Wege zu erforschen und ihr Kunsthandwerk immer unter dem Prinzip der Fusion weiterzuentwickeln. Die unvorhersehbare Verbindung seltener und innovativer Materialien bei der Uhrenmanufaktur sowie jene Verbindung der verschiedenen Kunststilrichtungen in einem Bild des Künstlers und Freundes der Marke, ließ es daher auf natürlichste Art und Weise zu, ihre innovativen Prinzipien zu verbinden und ihren Künsten gemeinsam Ausdruck zu verleihen. Die Uhrmacherei wird zum Träger der Kunst. Eine Geschichte von aufregenden Abenteuern fernab von zeitlichen Grenzen wird durch diese neue Special Edition, die Big Bang One Click Marc Ferrero, erzählt. Ein weiteres ausdrucksstarkes Statement in der "Hublot loves Art"-Kollektion.

