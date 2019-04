Bild: Oris Startseite Wirtschaft Uhren & Juwelen Die Oris Kampagne zum Schutz der Weltmeere tritt in die nächste Phase ein Die Oris Clean Ocean Limited Edition beruht auf der Taucheruhr Aquis und verfügt über ein Medaillon, das aus recyceltem PET hergestellt und in den Gehäuseboden der Uhr eingesetzt wurde. Von Sonderthemen-Redaktion, 02. April 2019 - 00:04 Uhr

Oris ist stolz, eine neue Partnerschaft mit Pacific Garbage Screening bekannt geben zu können, eine junge Organisation, die Pionierarbeit mit der Entwicklung von Technologie leistet, die dabei helfen wird, das Wasser der Welt sauber zu halten, indem das Plastik aufgefangen wird, bevor es in die Ozeane gelangt.

Um diese Partnerschaft zu unterstreichen, präsentiert Oris ebenfalls die Clean Ocean Limited Edition, eine Version der leistungsstarken Aquis Taucheruhr. Sie ist bis 30 bar (300 Meter) wasserdicht und verfügt über ein Zifferblatt mit blauem Farbverlauf und eine einseitig drehbare Lünette mit einem blauen Keramikeinsatz, die die Schönheit und Bedeutung des Wassers symbolisieren. Ein weiteres wichtiges Symbol ist ein Medaillon, das aus recyceltem PET-Plastik besteht und in den Gehäuseboden der Uhr eingesetzt wurde.

Jedes der 2000 hergestellten Exemplare wird in einer besonderen, aus umweltfreundlichen Algen hergestellten Uhrenbox präsentiert. "Die Oris Clean Ocean Limited Edition ist ein Symbol für unseren Einsatz, die Weltmeere von Plastik zu befreien", so Rolf Studer, Co-CEO von Oris. "Oris arbeitet weiterhin mit Unternehmen zusammen, um eine positive Veränderung zu bewirken. Wir sind hocherfreut, mit Pacific Garbage Screening zusammenzuarbeiten, deren innovatives Projekt eine deutliche Veränderung zum Besseren erzielen wird und somit mit Oris‘ Mission im Einklang steht.

Auch die Oris Great Barrier Reef Limited Edition III ist nicht einfach eine weitere Uhr für "den guten Zweck". Wie der Name schon andeutet, ist dies die dritte Uhr, die Oris mit dem weltweit größten und vielfältigsten Riffsystem verbunden hat, das so groß ist, dass es vom Weltall aus sichtbar ist – von einem zum anderen Ende ist es 2 600 km lang.

Nicht nur Oris hat das Ausmaß des Problems begriffen. Der unabhängige Schweizer Uhrenhersteller arbeitet mit einem 2016 gegründeten gemeinnützigen sozialen Unternehmen zusammen, der "Reef Restoration Foundation". Mithilfe des Wissens von der von Oris unterstützten Coral Restoration Foundation hat die Stiftung mit einem Projekt begonnen, in dessen Rahmen vor Fitzroy Island in der Nähe von Cairns Korallen angepflanzt werden.

Zusammen mit der Stiftung hat Oris die Great Barrier Reef Limited Edition III kreiert, eine Taucheruhr, die auf der legendären Oris Aquis beruht. Das neue Modell mit einer limitierten Stückzahl von 2000 verfügt über ein Zifferblatt mit blauem Farbverlauf und einen türkisblauen Keramikeinsatz in der einseitig drehbaren Taucherlünette und erinnert so an die Wasserfarben des Riffs. In dem 43,50 mm großen Edelstahlgehäuse befindet sich ein automatisches Uhrwerk, das ein kleines Sekunden- und ein rundes Datumsfenster bietet. Die Uhr ist wasserdicht bis 30 bar (300 Meter).

