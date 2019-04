Bild: Hublot Startseite Wirtschaft Uhren & Juwelen Der seltenste und begehrteste Edelstein der Welt verzaubert die Big Bang Hublot bleibt seiner Philosophie treu und schafft erneut das Außergewöhnliche und bringt zum ersten Mal den einzigartigsten aller Edelsteine im Baguetteschliff auf eine Uhr Von Sonderthemen-Redaktion, 02. April 2019 - 10:38 Uhr

Zum ersten Mal verwendet eine Uhrenmanufaktur den einzigartigen Cupro Elbait mit seinem einzigartigen türkisfarbenen Glanz für einen Zeitmesser. Hublot bringt das ikonische Design der Big Bang mit den leuchtenden und kräftigen Farben des Paraíba- Turmalins zum Strahlen. Ein unglaublich seltener Stein, dessen Exklusivität man erst verstehen kann, wenn man erfährt, dass unter durchschnittlich 10.000 Diamanten nur ein einziger Paraíba-Turmalin zu finden ist.

Mit seiner einzigartigen Farbe fasziniert dieser Edelstein Juweliere bereits seit seiner ersten Entdeckung im Jahr 1989 im brasilianischen Bundesstaat Paraíba. Dieser Edelstein ist eine wahre Rarität, weshalb sein Preis sogar den von traditionellen Edelsteinen wie Diamanten, Smaragden und Rubinen übersteigt. Das Geheimnis seiner faszinierenden Farbe liegt in der Fusion aus Gold, Mangan und Kupfer – diese einzigartige Kombination erweckt den Eindruck, er würde aus dem Inneren heraus strahlen und leuchten. Die Edelsteine, welche Hublot für diese Special Edition verwendet, werden von den größten Gemmologie-Laboren der Welt zertifiziert und stammen aus der brasilianischen Region Rio Grande. Dank seiner langjährigen Partnerschaft mit Pierre Salanitro hat Hublot einen exklusiven Vertrag mit einer Mine, die umweltfreundlich arbeitet und die lokalen sowie internationalen ethischen Richtlinien erfüllt. Diese Mine ist bestrebt, jene wertvolle Erde zu schützen, die diesen einzigartigen Edelstein entstehen lässt, und setzt sich für den Schutz und die Wiederaufforstung der Region ein. Zusätzlich verwenden sie ausschließlich sauberes Wasser für den Abbau der Edelsteine, um die Böden vor jeglicher Verschmutzung zu bewahren.

Während bestimmte Edelsteine, wie der Paraíba-Turmalin, extrem selten sind, gibt es auch bestimmte Schliffe der Steine, die besonders exklusiv sind. Dazu gehört zum Beispiel der Baguetteschliff. Für diesen speziellen Schliff benötigt man Edelsteine von perfekter, homogener Farbgebung. Aus diesem Grund benötigte man für die anfängliche Steinauswahl fünfmal mehr Rohmaterial und nur 70% der bearbeiteten Steine konnten verwendet werden. 30 % wurden wegen Bruchstellen oder mangelnder Homogenität in Qualität oder Farbe aussortiert. Dieser Stein ist zerbrechlicher als ein Smaragd und erfordert sowohl beim Schleifen als auch beim Setzen erhebliches Fachwissen und Geschicklichkeit, so kann dieser Prozess bis zu dreimal länger dauern als bei einem Diamanten.

Ein grünlich schimmerndes Blau, ein Türkis, das an eine im Sonnenschein glitzernde, blaue Lagune erinnert – aufgrund seiner starken Lichtempfindlichkeit verändert sich die Farbe der Paraíba-Turmaline je nach Lichteinstrahlung und verzaubert immer wieder von Neuem. Das Farbspiel ist so faszinierend, dass man den Blick von dieser einzigartigen Uhr nicht mehr abwenden möchte. Die Big Bang Paraíba gibt es in vier Modellen.

