Bild: Swarovski Startseite Wirtschaft Uhren & Juwelen Antike Mittelmeerkulturen als Inspirationsquelle Swarovski präsentiert seine Frühjahrskollektion 2019 Von Sonderthemen-Redaktion, 02. April 2019 - 00:04 Uhr

Die schimmernden Symbole und Amulette von Swarovski orientieren sich an einer tief greifenden Ursprungsgeschichte. Nathalie Colin, Kreativdirektorin von Swarovski, sagt zur neuen Kollektion: "Symbole sagen häufig mehr als tausend Worte. Aus dem brillanten Glanz und Funkeln von Swarovski entfalten sich äußerst positive Emotionen, welche die facettenreiche Frau von heute perfekt ansprechen. In diesem Frühling entdecken wir Glückssymbole, schützende Amulette, seltene Anhänger und Charms, die unserem Leben strahlenden Sinn geben."

Die filigranen Designs bezaubern mit natürlicher Leichtigkeit. Die intensive, warme Farbpalette glänzt mit Goldtönen, Terrakotta und erdigem Pink, die mit dem unverkennbaren Funkeln von Swarovski perfekt zur Geltung kommen. Ob für Glück, Liebe, Gesundheit, Wachstum, positive Emotionen, Stärke oder einfach nur edlen Stil, die Frühjahrskollektion bietet eine brillante Auswahl an verschiedenen Symbolen. Jedes Design ist Ausdruck eines Gefühls und zusammen machen sie ein glänzendes Statement.

Die aufsehenerregende Lucky- Goddess-Linie im marokkanischen Stil, die sich aus der Statement Collection Origins von Nathalie Colin entwickelt hat. Die frischen Neuinterpretationen zeitlos schöner Symbole präsentierten Kristallcharms von Swarovski in korallen- und türkisfarbenen Nuancen, die wie ein Wasserfall über die raffinierten, goldfarbenen Metallkreationen fließen.

Die Edelversionen der Olive-Linie sind ideale Begleiter für jeden Tag. Die neue, raffinierte Krallenfassung erinnert an leuchtende Sonnenstrahlen und schafft eine ausgewogene Balance zwischen Statement und subtilem Stil. Sie bietet den perfekten Rahmen für Swarovski Kristall in naturnahen Tönen, die unverzüglich an Sand und Meer denken lassen.

Oxygen ist eine abstrakte Auslegung des beliebten, klassischen Augensymbols. Der angesagte Metallmix und leuchtend blaues Kristallpavé von Swarovski sorgen für einen farbigen Tupfer gute Laune, Akzente in filigranem Millegrain verleihen den It-Pieces innovative Strukturen, die das Licht perfekt reflektieren.

«