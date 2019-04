Bild: Zenith Startseite Wirtschaft Uhren & Juwelen 50 Jahre El Primero: Trilogie im Boxset Der legendäre Hochfrequenz-Chronograph von Zenith feiert die Avantgarde und uhrmacherische Präzision. Von Sonderthemen-Redaktion, 02. April 2019 - 00:04 Uhr

Als Hommage an seine faszinierende Geschichte bietet Zenith Liebhabern jetzt ein Jubiläums-Boxset an, das drei Chronographen mit den ikonischen Zählern in drei Farben umfasst: eine Neuauflage getreu dem ersten El-Primero-Modell von 1969, eine Chronomaster El Primero mit optimiertem Werk, und eine Defy El Primero 21 mit Hundertstelsekundenmessung. So "konjugiert" die auf 50 Exemplare limitierte Trilogie Hochfrequenz in mehreren Zeiten. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Seit 50 Jahren schwingt die Marke Zenith im Takt von El Primero. Die Geschichte des 1969 geborenen Hochfrequenz-Stars setzt sich mit der legendären Chronomaster El Primero und der futuristischen Defy auch heute und morgen fort. Um den einzigartigen Werdegang des El Primero zu feiern– des ersten integrierten und präzisesten Automatik-Chronographen der Welt – lädt Zenith zu einer Zeitreise ein. Das Jubiläumsset enthält drei El- Primero-Modelle, die die technische und ästhetische Evolution dieser Präzisionslegende nachzeichnen. Präsentiert in einer Box, die Technologie mit Tradition verbindet, erfüllt diese Sammlertrilogie mit den charakteristischen Zählern jeden Wunsch: von Vintage über klassisch bis modern. Und darüber hinaus steht schon ein viertes, leeres Kissen bereit, um Zeniths nächste Errungenschaft im Hochfrequenz-Universum willkommen zu heißen: die Tausendstelsekunde! Dieses Meisterwerk wird in einigen Jahren vollendet sein und zunächst in einer limitierten Auflage von 50 Exemplaren als Krönung dieses Jubiläumssets erscheinen. Die Grenzen des Machbaren verschieben, immer nach den Sternen greifen, Respekt vor der Vergangenheit zeigen, die eng mit der glanzvollen Zukunft verbunden ist – dieses außergewöhnliche Set verkörpert wahrhaft die Berufung der Manufaktur.

Die drei Jubiläumsuhren und das leere Kissen, das einem künftigen Tausendstelsekunden-Chronographen zugedacht ist, werden in einem Boxset präsentiert, das zugleich Zeniths Entwicklung und Zukunft in der Hochfrequenztechnik symbolisiert. Dezente Graunuancen, Lederakzente, zeitgemäße Holzarbeiten: die Präsentationsbox verbindet Uhrmachertradition mit innovativer Leistung und Präzision.

