20 Jahre Mezzaluna Zeitlose Eleganz: Al Coro Black Moon Limited Edition Von Sonderthemen-Redaktion, 02. Mai 2019 - 00:04 Uhr

Anmutig, majestätisch erhaben und einzigartig steht er Nacht für Nacht am Firmament und leuchtet durch die Dunkelheit. Sieht herab auf die Liebenden, die sich im Schutze der Nacht ewige Treue schwören. Sein sanftes Licht bricht die Stille der Dunkelheit und legt seinen silbernen Schleier auf die Natur. Mit ihrer Erfolgskollektion Mezzaluna schreibt die italienische Schmuckmanufaktur Al Coro eine Liebeserklärung an den Mond.

Mezzaluna, inspiriert von der ikonischen und verzaubernden Form des Halbmondes, steht dabei für zeitlose Eleganz und anmutige Schönheit. 2019 feiert Al Coro das zwanzigjährige Bestehen seiner Erfolgskollektion und beschenkt sich und seine Freunde mit der "Black Moon Limited Edition"-Box.

Ganz im Zeichen des zwanzigjährigen Jubiläums stehend, werden 20 exklusive Schatullen dieser limitierten Schmuckkollektion erhältlich sein. Das außergewöhnliche Set besteht aus Collier, Ohrringen sowie einem Ring. Die für die Kollektion typischen Schleifen und feinen Bahnen verzaubern in einem edlen Zusammenspiel aus rhodiniertem Weißgold in Kontrast zu lupenreinen Diamanten. Durch die Rhodinierung erhalten die Preziosen ihren glamourösen rauchig-schwarzen Look, der die Exklusivität dieses Ensembles ganz besonders hervorhebt. Im Gegenspiel zur auffallenden Opulenz der Schmuckstücke sind die Innenseiten der Kostbarkeiten zart verziert. Monde, Sterne und Herzen schmücken diese und sind nur für die Augen ihrer Trägerin bestimmt – wie für Al Coro typisch.

