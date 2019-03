T-Mobile: Schokolade Manufaktur Zotter ist erster 5G-Kunde

T-Mobile-Austria hat heute mit der Testphase für den neuen Mobilfunkstandard 5G begonnen. Erster Kunde ist der steiermärkische Schokoladenhersteller Zotter. Er wird damit seinen Produktionsprozess überwachen.

Mit zahlreicher Prominenz wurde heute das 5G-Netz in Betrieb genommen. Bild: T-Mobile

WIEN. IoT - Internet of Things, das Internet der Dinge, ist derzeit bei den heimischen Mobilfunkanbietern in aller Munde. T-Mobile hat heute die erste IoT-Plattform aktiviert, vorerst für Geschäftskunden. Und der allererste ist Zotter. Das Unternehmen überwacht mit IoT digital die Temperatur während des Schokolade-Herstellungsprozesses.

T-Mobile stellt erstmals eine IoT-Plattform mit fixen Tarifpaketen zur Verfügung. Kunden erhalten ein IoT-Produkte gewissermaßen von der Stange, so T-Mobile heute bei der Vorstellung in Wien. Der IoT-Gateway verbindet Geräte mit Applikationen und bietet eine zentrale Online-Steuerung zur Verwaltung der angebundenen Geräte. Der Gateway kann bereits in der Pilotphase in vollen Umfang genutzt werden, so T-Mobile.

Um IoT nutzen zu können, ist die neue, schnelle 5G-Technik notwendig. 5G bezeichnet die fünfte Mobilfunkgeneration. Sie kann die Daten rund hundert Mal schneller transportieren als das aktuelle Netz. Der neue Standard verspricht auch kürzere Laufzeiten der Daten. Außerdem können in einer 5G-Funkzelle viel mehr Geräte bedient werden als bei den älteren Standards.

