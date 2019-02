Symposium über Diversität in der Berufsbildung

LINZ. Um dem Fachkräftemangel gegenzusteuern, kooperieren Land, Wirtschaftskammer und Pädagogische Hochschule (PH) eng miteinander:

Von 28. Februar bis 1. März findet an der PH in Linz erstmals das Symposium "Diversität in der Berufsbildung" statt. Im Mittelpunkt stehen vier Schwerpunkte: Neben der Förderung von Talenten sowie leistungsschwachen Personen liegt der Fokus auf Menschen mit Deutsch als Zweitsprache sowie auf dem Einfluss von Interkulturalität und -religiosität.

"Die Jugendlichen haben unterschiedliche Talente und Kenntnisse. Wir möchten Daten und Fakten zur Qualitätsentwicklung beisteuern", sagt PH-Rektor Herbert Gimpl. Auch der Wirtschaftsstandort soll so gesichert werden.

