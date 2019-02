Starinvestor Buffett erleidet mit seiner Firma Verlust

OMAHA. Das vierte Quartal 2018 steht unter dem Eindruck von Kurseinbrüchen und eines Ketchup-Problems.

Warren Buffett: 88 und aktiv wie eh Bild: Reuters

Premiere für den US-Starinvestor Warren Buffett: Seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hat im vierten Quartal einen Verlust von mehr 25 Milliarden Dollar gemacht. Der Grund dafür sind Kursverluste in seinen Investments und Firmenwertabschreibungen.

Die Abschreibungen in Höhe von drei Milliarden Dollar betreffen fast ausschließlich die Beteiligung am US-Lebensmittelriesen Kraft Heinz. Dieser hatte Ende vergangener Woche selbst rund 15 Milliarden Dollar auf den Wert seiner Marken abgeschrieben, der Aktienkurs stürzte um bis zu 25 Prozent ab. Nicht nur weil die Kunden vermehrt einen Bogen um Fertigprodukte machen, sondern auch weil die Bilanzierungspraxis des Unternehmens problematisch war. Die US-Börsenaufsicht SEC untersucht. Berkshire Hathaway hält 26,7 Prozent an dem Ketchup-Konzern und soll allein am Freitag mehr als vier Milliarden Dollar verloren haben.

Riesige Cashreserven

Diese Kurzfristdelle erschüttert die Entwicklung seiner Beteiligungen aber nicht wirklich. Der Nettogewinn liegt trotz Einbruch noch bei vier Milliarden Dollar. Bemerkenswert sind allerdings die Finanzreserven: Die Firma des 88-Jährigen sitzt auf flüssigen Mitteln in Höhe von 112 Milliarden Dollar (99 Milliarden Euro).

In seinem jährlichen Brief an die Aktionäre schreibt Buffett allerdings, dass er derzeit wenig Chancen sieht, diese Barreserven schon bald gewinnbringend anlegen zu können. "Die Preise für Unternehmen mit guten langfristigen Perspektiven sind sehr hoch", schreibt Buffett. Der letzte größere Zukauf liegt allerdings schon etwas zurück: Im Jänner 2016 hatte Berkshire für 32 Milliarden Dollar den Flugzeug-Zulieferer Precision Castparts erworben.

