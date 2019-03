Sportwagenbauer aus Niederösterreich ist pleite

LEOBERSDORF. Jene niederösterreichische Sportwagenfirma, deren Steyrer Chef Markus F. in Wien in Untersuchungshaft sitzt, ist insolvent. Das geht aus der Ediktsdatei hervor.

Mit großen Ambitionen kündigte Markus F. im Sommer des Vorjahres an, mit seinem Sportwagen „allen anderen die Show zu stehlen“. Der straßenzugelassene Milan Red sollte dank seiner 1325 PS in 2,47 Sekunden von null auf hundert beschleunigen.

Aus diesem Vorhaben wird vorerst nichts. Denn am Landesgericht Wiener Neustadt wurde diese Woche ein Konkursverfahren über die „Milan Automotive GmbH“ mit Sitz in Leobersdorf eröffnet, wie aus der Ediktsdatei hervorgeht. Gestern, Donnerstag, wurde das Unternehmen laut Masseverwalterin Petra Illek-Klingenschmid geschlossen.

Grund dafür seien fehlende Einnahmen, welche die Kosten nicht decken konnten. Über Passiva und Anzahl der Gläubiger gab es vorerst keine Angaben. Die Unterlagen wurden von der Polizei noch nicht freigegeben, hieß es.

Ob das Unternehmen fortgeführt wird, ist noch offen. Laut einem Bericht des „Kurier“ wird an einem Sanierungsplan gearbeitet. „Es handelt sich um einen Eigenantrag zum Schutz der Gläubiger. Wir wollen die Sache in geordnete Bahnen bringen“, wurde Bernhard Wagner, der Rechtsanwalt des Firmenchefs, in dem Bericht zitiert.

F. selbst sitzt seit Anfang Februar in Untersuchungshaft. Dem 37-Jährigen wird schwerer gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. F. soll sich mit dem Geld anderer bereichert haben, lautet der Vorwurf. Der Unternehmer bestreitet das.

