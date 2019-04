Spitz produziert ab sofort auch Honig

ATTNANG-PUCHHEIM. Der Lebensmittelhersteller übernimmt die Honigmanufaktur Honigmayr zu 100 Prozent.

Der Lebensmittelerzeuger Spitz mit Sitz in Attnang-Puchheim erweitert sein Portfolio: Spitz übernimmt das Salzburger Unternehmen Honigmayr mit Sitz in Tenneck zu 100 Prozent. Das gab der Lebensmittelproduzent gestern in einer Aussendung bekannt. In der Honigmanufaktur werden seit 1920 Imkerspezialitäten hergestellt. Über die Höhe des Kaufpreises wurde nichts bekannt gegeben.

Für Walter Scherb, seit Jahresbeginn Geschäftsführer von Spitz, stellt die Übernahme eine logische Erweiterung des Portfolios dar: Nachdem Spitz bereits mit Konfitüre auf dem Markt präsent sei, könne man die Kunden nun auch mit Honig bedienen.

Laut Aussendung bleibt der Honigmayr-Firmensitz in Tenneck erhalten: Honigmayr beschäftigt dort 28 Mitarbeiter und setzte zuletzt 13 Millionen Euro um. Der bisherige Geschäftsführer Helmut Gratschmaier wird Spitz in den kommenden Jahren als Konsulent zur Verfügung stehen.

