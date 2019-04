Sparte Industrie: Steuern senken, Standort stärken

LINZ. Die Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer Oberösterreich macht sich weiter für eine nachhaltige Steuerreform stark.

(A. Schwarzl) Bild: Alexander Schwarzl

"Die Steuerpolitik ist ein wichtiger Standortfaktor", sagte Sparten-Obmann Günter Rübig gestern bei einem Pressegespräch in Linz. Als besonders wichtig bezeichneten Rübig und Anette Klinger, Steuersprecherin der Sparte, eine Senkung der Körperschaftssteuer (KöSt): Zuletzt sei dies vor 15 Jahren geschehen. Die Konjunktur trübe sich ein, so Rübig: Wenn die Bundesregierung die Unternehmenssteuern, wie angekündigt, erst 2022 senke, sei dies viel zu spät. In der EU lägen die KöSt-Sätze durchschnittlich bei 22 Prozent. Für Österreichs Wettbewerbsfähigkeit wäre eine Senkung von derzeit 25 auf 19 Prozent daher sehr wichtig. Aufgrund steigender Investitionen würde sich eine Senkung auch großteils selbst finanzieren.

Klinger plädiert für eine Vereinfachung der Steuersysteme, vor allem der Lohnverrechnung: Dies könne durch Abschaffen von Steuerbefreiungen und Verringern der Beitragsgruppen gelingen. (prel)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema