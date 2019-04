So bequem wird Fliegen im Jahr 2030 sein

HAMBURG. Flugzeughersteller Airbus hat eine Zukunftsvision für 2030 entworfen. Dann wird es in der Flugzeugkabine möglicherweise ganz anders aussehen.

Auf der Messe Aircraft Interiors Expo in Hamburg werden neueste Trends bei der Kabinenausstattung gezeigt. Bild: Airbus

Die Sitze sind flexibel, so dass Abteile wie in einem ICE entstehen. Und die passen sich an die Passagiere an. Fliegt eine Familie gemeinsam, laufen Kindervideos auf Bildschirmen oder sogar Wänden und Fenstern.

Ganz anders sieht es dort aus, wo Geschäftsleute zusammensitzen und arbeiten wollen. Sie können Business-Charts an die Wand werfen und mit ihren Geschäftspartnern kommunizieren. Wer einen Wunsch hat, ruft nicht mehr die Stewardess, sondern wählt etwa ein Getränk auf dem Touchscreen und wird bedient. Die Sitze sind für jeden einzelnen Fluggast individuell konfiguriert.

"Einiges davon wird vielleicht bis 2030 realisiert, anderes schon vorher, manches auch niemals", sagte Ingo Wuggetzer, bei Airbus Vizechef für das Kabinenmarketing. Wenn der Preis nicht das entscheidende Verkaufsargument ist wie bei den Billigfliegern, dann sind es Bequemlichkeit, Service und entspanntes Reisen – und das wird in der Kabine umgesetzt. Bei der Fachmesse Aircraft Interiors Expo in Hamburg zeigen in den Messehallen mehr als 500 Aussteller Neuigkeiten und Innovationen für die Flugzeugkabine.

Airbus präsentierte einen Deal mit American Airlines, die ihre 100 bestellten A321neo mit neuem Kabinendesign ausstattet und auch bereits fliegende A321 umrüsten will. Unter anderem sind größere Gepäckfächer eingebaut.

Licht ist ein großes Thema bei der Messe. Viele Innovationen betreffen die Lichtführung mittels LED und die Unterhaltungs- und Servicemöglichkeiten in der Kabine. Mittels moderner LED-Leuchten und Videotechnik können verschiedenste Lichtstimmungen erzeugt werden, vom Sonnenuntergang zur Entspannung der Passagiere bis hin zu einem Feuerwerk am Flugzeughimmel, wenn es etwas zu feiern gibt.

