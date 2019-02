Sind europäische Autos eine "Gefahr für die Sicherheit Amerikas"?

WASHINGTON/BERLIN. US-Strafzölle könnten allein die deutschen Auto-Exporte um 7,7 Prozent verringern.

470.000 Neuwagen exportierten deutsche Autohersteller 2018 in die USA. Hier ein Fahrzeug-Auslieferturm bei Volkswagen in Wolfsburg Bild: Reuters

Das Schreckensszenario von US-Strafzöllen für die europäische Autoindustrie und somit auch für Österreichs Autozulieferer konkretisiert sich. Gestern, Sonntag, lief eine entscheidende Frist im schwelenden Handelskonflikt ab. Das US-Handelsministerium wollte bis gestern Abend entscheiden, ob der Import von Autos und Zulieferteilen die nationale Sicherheit des Landes beeinträchtigt. Bis Redaktionsschluss war die Entscheidung noch nicht öffentlich.

Das "Handelsblatt" berichtete jedoch am Sonntag online, dass die deutsche Bundesregierung damit rechne, dass die US-Behörde in der Tat die Einfuhren als "Gefahr" einstuft und Strafzölle verhängen will. US-Präsident Donald Trump hatte noch am Freitag gesagt: "Ich mag Zölle."

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel nahm schon vor Bekanntwerden des Reports entschieden Stellung gegen die Strafzölle, die der Schlüsselindustrie Deutschlands massiv schaden würden. Dass die USA europäische Autos als Bedrohung für die nationale Sicherheit betrachten könnten, sei "erschreckend". Sie verstehe nicht, wie die Amerikaner zu dieser Einstufung kommen könnten, denn "diese Autos werden in den Vereinigten Staaten von Amerika gebaut". So steht etwa das größte BMW-Werk nicht in Bayern, sondern in South Carolina.

Die deutschen Autohersteller versuchen seit Monaten, die Lage zu deeskalieren. So hat VW angekündigt, 800 Millionen Euro in sein US-Werk zu investieren und 1000 neue Jobs für eine E-Linie zu schaffen. Der Verband deutscher Automobilindustrie rechnete vor, dass viel mehr Fahrzeuge in den deutschen US-Werken produziert werden (750.000 in 2018) als Neuwagen aus Deutschland in die USA exportiert wurden (470.000). Die US-Importe von Autos und Bauteilen beliefen sich zuletzt auf 340 Milliarden US-Dollar. Die große Mehrheit der Autoimporte in die Vereinigten Staaten stammt aus fünf Ländern: Mexiko, Kanada, Japan, Deutschland und Südkorea.

Verlierer und Gewinner

Mögliche Strafzölle, deren Höhe zwischen zehn und 25 Prozent erwartet wird, würden die gesamten Auto-Exporte aus Deutschland um 7,7 Prozent (oder 18,4 Milliarden Euro) verringern, teilte das Münchner ifo-Institut mit, langfristig sogar um fast 50 Prozent. Das wäre unmittelbar eine Einbuße in der Wertschöpfung um fünf Prozent (sieben Milliarden Euro). Umgekehrt wäre die Gewinnerin die US-Autoindustrie mit 25 Milliarden Euro Wertschöpfungsplus.

US-Präsident Donald Trump hat nach Vorlage des Reports 90 Tage Bedenkzeit plus 15 Tage für die Umsetzung der Entscheidung.

1 Kommentar penunce (6762) 18.02.2019 04:29 Uhr Sind europäische Autos eine "Gefahr für die Sicherheit Amerikas"?



Nein das sicher nicht, nur ein bewährtes Druckmittel gegen Europa!



Übrigens;



wir dürfen unsere mit Diesel betriebenen Autos fast verschenken und nur neue noch nicht ausgereifte E-Autos kaufen, das haben die Regierungen unter der Führung prominenter Personen vor, natürlich unter der Führung der Merkel, aber unsere Diesel PKW´s dürfen weiter in Afrika oder sonstwo weiter die Luft verpesten und vor sich herstinken, dass das der europäischen Wirtschaft nicht schadet, weiß man aus gemachter Erfahrung!



Es stehen zig-tausende Benzin- und Dieselfahrzeuge auf Halde bei den europäischen Autofirmen und die Produktion der "schädlichen" , den Dreck ausstoßenden Fahrzeuge wird nicht gestoppt, ganz im Gegenteil wird weiter pruduziert und das Lager noch vergrößert!



Weiterfahren mit dem Diesel und auf die Regierungen Pfeifen oder auch Husten, sie haben nur eins im Kopf nämlich:



Das Ersparte der Bevölkerung aus der Nase zu ziehen! Antwort schreiben

