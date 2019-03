Seats Wandel vom Sorgenkind zum Aushängeschild

Im VW-Konzern ist die spanische Tochter die am stärksten wachsende Marke – und plant eine E-Offensive.

Zufrieden bei der Jahresbilanz: Seat-Finanzchef Holger Kintscher, Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess und Seat-Chef Luca de Meo (von li. nach re.) Bild: Apa

Das gab es noch nie: Erstmals in der Firmengeschichte des Autoherstellers Seat kam ein Volkswagen-Konzernchef persönlich zur Bekanntgabe des Jahresergebnisses. Dass Herbert Diess am Mittwoch von Wolfsburg nach Barcelona reiste, lag aber nicht an den frühsommerlichen Temperaturen, sondern hatte andere triftige Gründe.

Denn die spanische VW-Tochter hat sich vom einstigen Sorgenkind zum Aushängeschild gewandelt. Der Nettoumsatz stieg 2018 um 4,6 Prozent auf fast zehn Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis kletterte um 93,2 Prozent auf 223 Millionen Euro. "Es war das beste Jahr in unserer Geschichte", sagte Seat-Chef Luca de Meo.

517.600 verkaufte Autos – davon 18.713 in Österreich – bedeuteten ein Plus von 10,5 Prozent gegenüber dem Jahr 2017. Seat wuchs das sechste Jahr in Folge und im Vorjahr am stärksten von allen Marken des VW-Konzerns.

Als Gründe für die Entwicklung gab de Meo an, dass immer mehr junge Kunden zu Seat wechselten. "70 Prozent der Kunden steigen von anderen Marken auf einen Seat um", sagte der Italiener. Diess ergänzte: "Seat ist eine sportliche, junge Marke – und wirft Profit ab."

Dem war nicht immer so. Als Holger Kintscher 2010 zum Finanzvorstand der Spanier ernannt wurde, war die Stimmung im Keller. Das Unternehmen schrieb rote Zahlen, die Konzernmutter Volkswagen versuchte vergeblich, Seat in die Gewinnzone zu führen. Chefwechsel waren gang und gäbe. "Das Team hat sich nichts mehr zugetraut", so Kintscher zu den OÖN.

Die Trendwende sei einerseits mit einer breiteren Produktpalette, andererseits mit einem Sparprogramm gelungen. "Wir haben wirklich alle Kosten auf den Kopf gestellt, etwa jene für Material oder Bürokratie", sagt Kintscher.

Nun steht Seat auf stabilen Beinen – und nimmt im Volkswagen-Konzern (VW, Audi, Skoda, Porsche, Lamborghini u.a.) eine immer wichtigere Rolle ein. Das zeigt sich auch an der E-Offensive, die der Autobauer im Stammwerk Martorell in Barcelona verkündete. Bis 2021 sollen sechs E-Autos und Plug-in-Hybride erhältlich sein.

Ambitionierte Expansionspläne

Zudem wird Seat mit Volkswagen eine neue Fahrzeugplattform entwickeln. Dabei handelt es sich um eine kleinere Version der Modular Electric Drive Matrix (MEB). Auf der Plattform werden Fahrzeuge mit etwa vier Metern Länge gebaut. Seat will E-Autos für weniger als 20.000 Euros anbieten.

Die Spanier hegen auch ambitionierte Expansionspläne. Schon jetzt werden vier von fünf Autos nicht im Heimatland verkauft. In China ist Seat Hauptpartner eines Joint-Ventures des VW-Konzerns. Künftig will Seat in Nordafrika und Lateinamerika fester Fuß fassen.

