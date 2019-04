Schulterschluss bei Gründerberatung

LINZ. Wer in Oberösterreich ein Unternehmen gründen wollte, konnte sich bisher an zehn verschiedene Institutionen wenden.

Seit gestern, Montag, werden diese unter der Dachmarke "hub,ert" gebündelt, sagten Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) und Wirtschaftskammerpräsidentin Doris Hummer bei einem Pressegespräch in Linz.

Ziel sei es, eine gemeinsame Anlaufstelle zu bieten. "Bei der rasant steigenden Zahl der Gründungen ist eine Art Trichterfunktion nötig", sagte Achleitner. In Oberösterreich entstanden im vergangenen Jahr 4756 neue Firmen, hinzu kamen 546 Betriebsübernahmen. Täglich würden 22 neue Unternehmen gegründet, so Hummer.

"hub,ert" begleite Interessierte von der Idee über die Frühphase der Gründung bis hin zum fertigen Unternehmen. Als zentrale Anlaufstelle steht weiterhin das Gründerservice der Wirtschaftskammer Oberösterreich in Linz zur Verfügung, das an "hub,ert" vermittelt. An den zehn Institutionen selbst ändert sich nichts.

