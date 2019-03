Rücksicht auf Menschen und Umwelt zahlt sich aus

LINZ. 1. OÖN-Nachhaltigkeitsbrunch: Ehrlichkeit gefragt

Vortragende und Veranstalter zeigten nachhaltige Wege auf. Bild: OÖN

"Es wird immer mehr Druck auf Unternehmen ausgeübt, sich nachhaltig in Bezug auf Klimaschutz und Menschenrechte zu engagieren", sagt Silvia Payer-Langthaler, Controlling-Expertin und Lektorin an der JKU, beim ersten Nachhaltigkeitsbrunch in den Promenadengalerien in Linz, das der Cleantech-Cluster mit den OÖN veranstaltete.

Zum einen müssen wegen einer EU-Richtlinie große Kapitalgesellschaften seit 2016 Nachhaltigkeitsberichte legen. Bisher haben das in Österreich 125 Konzerne gemacht. "Ein Beginn", sagt Josef Baumüller, Lehrbeauftragter an der WU Wien mit Schwerpunkt nichtfinanzielle Berichterstattung. Er geht davon aus, dass besonders Klein- und Mittelbetriebe als Glied der Lieferkette stärker dem Druck zu nachhaltigem Wirtschaften ausgesetzt sein werden. Konsumenten und Politik fordern mehr Rücksichtnahme. "Das kann für Lieferanten großer Konzerne ein Problem werden, weil diese den Druck weitergeben", so Baumüller.

Claudia Korntner, die bei der voestalpine für die Nachhaltigkeitsberichterstattung verantwortlich ist, sagte, dass das tatsächlich der Fall sei: "Das Interesse unserer Kunden aus der Hausgeräte- und Luxusgüterindustrie an Nachhaltigkeit steigt." Sogar die Voest, die seit Jahren Umweltberichte verfasst, muss sich immer wieder rasch auf neue Nachhaltigkeitsvorschriften von Auftraggebern einstellen.

Begründet Wettbewerbsvorteile

Besonders Familienunternehmen handeln von sich aus eher nachhaltig, so Payr-Langthaler. Das werde zu Wettbewerbsvorteilen führen, solange sie glaubwürdig bleiben. Korntner: "Ein Nachhaltigkeitsreport ist die Visitenkarte einer Firma." Ähnlich argumentiert Reinhard Friesenbichler, der mit seiner rfu-Beratung für institutionelle Investoren Strategieentwicklung zu Nachhaltigkeit anbietet. Er ist überzeugt, dass sich nachhaltiges Investment lohnt und nennt als Beweis den Österreichischen Nachhaltigkeitsindex Vönix – siehe Grafik. Dieser hat sich seit 2005 besser entwickelt als der Leitindex der Wiener Börse ATX. Der internationale Markt für grüne und soziale Anleihen hat sich binnen fünf Jahren auf 180 Milliarden US-Dollar verzehnfacht (2018). KMU können eine Förderung für die Nachhaltigkeitsberichterstattung bekommen. Beratung bietet Klaus Grininger vom klimabuendnis.at.

