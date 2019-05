Rewe will mit "Jö" 3,7 Millionen Österreicher gezielt bewerben

WIEN. Die Handelsgruppe Rewe, Marktführer im heimischen Lebensmitteleinzelhandel, startete gestern mit der Jö-Karte Österreichs größtes Kundenbindungsprogramm.

Bis Jahresende sollen 3,7 Millionen Österreicher eine Jö-Karte besitzen, die in elf Firmen gültig ist. Konsumentenschützer sehen die Entwicklung skeptisch.

Im Schnitt hat jeder Erwachsene in Österreich 14 Kundenkarten. Seit gestern gibt es eine mehr, die viele andere ersetzen soll. Die Jö-Karte ist bei Billa, Merkur, Bipa, Penny, Billa Reisen, fast allen Adeg-Kaufleuten (92 Prozent), an OMV-Tankstellen, bei Libro, Pagro, Interio und in der Bawag gültig.

Gegründet wurde der Konkurrent von Payback (dm, BP und Fressnapf) mit dem Ziel, Österreichs größter Kundenklub zu werden, hieß es gestern in einer Pressekonferenz. Bis Jahresende wolle man 3,7 Millionen Österreicher im Programm haben; aktuell zähle man 250.000 Mitglieder.

Langfristig will der heimische Handel die allgemeine Aktionsflut in den Geschäften reduzieren. Der Kunde soll in Summe aber nicht schlechter aussteigen, sondern von individuellen Angeboten profitieren, sagte Ulrike Kittinger, Geschäftsführerin des Jö-Bonusklubs. So bekämen etwa Hundebesitzer gezielt Angebote für Hundefutter, und Eltern würden gezielt Windeln in den Angebotskorb gelegt, so Kittinger.

Datenschutz werde großgeschrieben, sagte Kittinger gestern. Der Jö-Klub verarbeite alle Kundendaten und verschicke die Angebote individuell per Mail oder App weiter. Unter den teilnehmenden Partnern würden keine Kundendaten ausgetauscht.

Die Kundenkarte ist derzeit in 3000 Geschäften gültig, bestehende Kundenkarten behalten noch "einige Monate" ihre Gültigkeit. Bei den Partnern können mit der Karte oder per App Punkte – sogenannte "Ös" – gesammelt und gegen Vorteile eingelöst werden. Je nach Partner könne man etwa für einen Umsatz von einem Euro oder für zwei Liter Treibstoff ein "Ö" sammeln. Auch für Vertragsabschlüsse soll es Punkte geben – bei der Bawag werden für Bankgeschäfte bis zu 10.000 Punkte gutgeschrieben.

Beim Verein für Konsumenteninformation (VKI) ist man skeptisch, ob solche Kundenbindungsprogramme Vorteile bringen. Der Nachteil bei Kundenkarten sei, dass Konsumenten glaubten, immer günstig einzukaufen, so Walter Hager vom VKI. Das führe dazu, dass mehr und oft zu viel eingekauft werde. (kran)

