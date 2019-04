Rewe will mit Billa und Merkur stärker wachsen und Bipa-Schließplan stoppen

WIENER NEUDORF. Der Marktführer legte zuletzt nur mäßig zu. Die "Kannibalisierung" soll abgestellt werden.

Die Drogeriemarktkette Bipa legt wieder Umsatz zu. Die Schließung von 40 weiteren Filialen wird gestoppt. Bild: Rewe

Die Handelsgruppe Rewe ist zwar mit 34,1 Prozent weiter Marktführer im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel. Spar, Hofer und Lidl sind ihr in den vergangenen Jahren jedoch näher gerückt. Konzernvorstand Marcel Haraszti verkündete daher gestern bei der Bilanzpräsentation in der Zentrale in Wiener Neudorf ein Wachstumsprogramm.

300 Millionen Euro will die Gruppe heuer investieren und die Supermarktflotte modernisieren. 25 Billa-Märkte werden umgebaut, 30 neu errichtet, auf gesamt ca. 1120 Filialen; Merkur: 8 bzw. 5 auf 143 Märkte; Penny: 6 bzw. 6 auf 304 Diskontstandorte. Die Basis für das Wachstum soll ein Fitnessprogramm liefern, das im Vorjahr erste Fortschritte gezeitigt habe. "Wir hatten den Blick stark nach innen gerichtet und sind daher weniger gewachsen. Künftig werden Strategie, Aktionen und Kommunikation zwischen Billa und Merkur besser abgestimmt", sagte Haraszti. Die "Kannibalisierung" solle abgestellt werden. Es sei aber nicht geplant, auf nur eine Vertriebsmarke zu reduzieren: "Merkur hat ein sehr starkes Profil." Darauf wolle der Konzern nicht verzichten.

Regional wolle Rewe vor allem im Westen wachsen, etwa mit zwei Neueröffnungen allein im April in Oberösterreich (Billa Steyr, Merkur Wels). Auch in Salzburg und Tirol sei "noch viel Platz". Wien brauche wegen des Zuzugs neue Märkte. Weiterer Wachstumstreiber sollen starke Frischesortimente werden: Obst, Gemüse und Fleisch. Letzteres werde der Produktionsstandort in Eberstalzell (OÖ) liefern, der gerade hochgefahren wird.

Bipa-Sanierung über Plan

Zufrieden sei die Konzernleitung mit der Sanierung bei der Drogeriemarktkette Bipa, die 2018 erstmals seit drei Jahren Wachstum erzielte. Dies gelang trotz Schließung von elf Filialen. Der aktuelle Stand von 588 solle nun bleiben, obwohl ursprünglich ein Ziel von 550 angedacht gewesen war. "Wir könnten mit Bipa schon kurzfristig wieder Gewinn erzielen, wollen die Kette aber nachhaltig in Ordnung bringen", sagte Haraszti. Das bedeute, dass in den nächsten Jahren in je rund 180 Filialen investiert werde. Manche Standorte würden durch attraktivere ersetzt. Außerdem kämen neue Eigenmarken für Pflege- und Reinigungsartikel. Ab Mai werden die Kundenkarten der Ketten auf eine einzige konzentriert: "jö Bonus Club".

Die deutsche Rewe-Gruppe in Österreich:

8,66 Milliarden Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2018, plus 1,51 Prozent. Der Lebensmittelhandel in Österreich ist um 1,68 Prozent gewachsen. 2017: plus 1,69/2,01 %.

Umsatz im Geschäftsjahr 2018, plus 1,51 Prozent. Der Lebensmittelhandel in Österreich ist um 1,68 Prozent gewachsen. 2017: plus 1,69/2,01 %. 1221 Mitarbeiter wurden 2018 eingestellt. In Summe arbeiten in der Zentrale und bei Billa, Merkur, Penny und ADEG 44.109 Menschen (ohne selbstständige Adeg-Kaufleute). 1700 sind Lehrlinge. "Wir hätten gerne doppelt so viele", so Rewe-Vorstand Christoph Matschke.

wurden 2018 eingestellt. In Summe arbeiten in der Zentrale und bei Billa, Merkur, Penny und ADEG 44.109 Menschen (ohne selbstständige Adeg-Kaufleute). 1700 sind Lehrlinge. "Wir hätten gerne doppelt so viele", so Rewe-Vorstand Christoph Matschke. 2552 Standorte, 2018 plus 29 auf 1088 Billa, plus sechs Merkur auf 138, plus zwei Penny auf 298. Bipa: minus elf auf 588 Filialen.

