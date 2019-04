Radbranche im Aufwind

WIEN. Jedes dritte verkaufte Rad fährt bereits elektrisch.

150.000 E-Bikes verkauft Bild: VOLKER WEIHBOLD

Fahrräder erfreuen sich in Österreich weiter steigender Beliebtheit: 457.000 Räder wurden im Vorjahr an den Fachhandel verkauft, wie der Verband der Sportartikelerzeuger und -ausrüster gestern bekannt gab. 2017 waren es 414.000 Räder. Der Gesamtumsatz belief sich auf 580 Millionen Euro – ein Plus von 33 Prozent im Vergleich zu 2017. Mit Fahrrädern wurden daher erstmals mehr als 20 Prozent des Sportartikel-Gesamtumsatzes erzielt.

Mit 150.000 verkauften E-Bikes läuft bereits jedes dritte Fahrrad elektronisch: Ihr Gesamtmarktanteil lag 2018 bei 33 Prozent. Rund 80.000 E-Bikes waren nach der Straßenverkehrsordnung ausgestattet. 63.000 waren E-Mountainbikes, der Rest entfiel auf Lasten-, Falt- und Rennräder.

Noch höher als in Österreich ist der E-Bike-Anteil nur in Belgien (45 Prozent) und in den Niederlanden (40 Prozent Marktanteil).

Die Begeisterung für Elektrofahrräder hat auch den allgemeinen Durchschnittspreis im Fachhandel steigen lassen: Er kletterte von 780 Euro im Jahr 2015 auf 1265 Euro 2018. Ein E-Bike kostet im Durchschnitt 2700 Euro.

